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أمطار على الطائف اليوم.. و"المدني" يحذّر من بطون الأودية

مصحوبةً بالبرد والرياح وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء

ورَد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بخصوص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على "الطائف والأجزاء المجاورة لها".

وتوقعت "الهيئة" أن يبدأ الهطول من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مصحوبةً بزخات من البرد، مع هبوب رياح نشطة مثيرةً للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وقد هطلت أمطار على "الطائف" منذ ساعات مبكرة من الصباح، ولا تزال الفرصة مُهيّأةً لهطول المزيد منها خلال الساعات القادمة.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار.

وأوصى المتحدث بعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار على الطائف اليوم.. و"المدني" يحذّر من بطون الأودية
سبق

ورَد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بخصوص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على "الطائف والأجزاء المجاورة لها".

وتوقعت "الهيئة" أن يبدأ الهطول من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مصحوبةً بزخات من البرد، مع هبوب رياح نشطة مثيرةً للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وقد هطلت أمطار على "الطائف" منذ ساعات مبكرة من الصباح، ولا تزال الفرصة مُهيّأةً لهطول المزيد منها خلال الساعات القادمة.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار.

وأوصى المتحدث بعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
02:20 PM

أمطار على الطائف اليوم.. و"المدني" يحذّر من بطون الأودية

مصحوبةً بالبرد والرياح وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء

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فهد العتيبي - الطائف
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5,093

ورَد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بخصوص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على "الطائف والأجزاء المجاورة لها".

وتوقعت "الهيئة" أن يبدأ الهطول من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مصحوبةً بزخات من البرد، مع هبوب رياح نشطة مثيرةً للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وقد هطلت أمطار على "الطائف" منذ ساعات مبكرة من الصباح، ولا تزال الفرصة مُهيّأةً لهطول المزيد منها خلال الساعات القادمة.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار.

وأوصى المتحدث بعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول.

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