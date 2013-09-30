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الكويت.. وصول الطائرة التي تحمل جثمان الأمير صباح الأحمد

سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق لنقل جثمان الأمير الراحل

وصلت، قبل قليل، الطائرة التي تحمل الجثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل -طيب الله ثراه- من الساعة 2 ظهراً.

وسوف يتم الإعلان عن موعد فتح هذه الطرق لاحقاً في حساب وزارة الداخلية الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

صباح الأحمد الجابر الصباح

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الكويت.. وصول الطائرة التي تحمل جثمان الأمير صباح الأحمد
سبق

وصلت، قبل قليل، الطائرة التي تحمل الجثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل -طيب الله ثراه- من الساعة 2 ظهراً.

وسوف يتم الإعلان عن موعد فتح هذه الطرق لاحقاً في حساب وزارة الداخلية الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
02:34 PM

الكويت.. وصول الطائرة التي تحمل جثمان الأمير صباح الأحمد

سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق لنقل جثمان الأمير الراحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,738

وصلت، قبل قليل، الطائرة التي تحمل الجثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل -طيب الله ثراه- من الساعة 2 ظهراً.

وسوف يتم الإعلان عن موعد فتح هذه الطرق لاحقاً في حساب وزارة الداخلية الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

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