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"أمن الطرق" توجِّه قائدي المركبات باتباع 6 إرشادات أثناء رحلاتهم.. تعرَّف عليها

للحفاظ على أمنهم وسلامتهم

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق ستة إرشادات، يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء رحلاتهم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأوضحت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهمية ربط حزام الأمان، واستخدام مقعد الأطفال لتقليل الإصابة من الحوادث، وكذلك الالتزام بالمسارات المرورية، وترك مسافات كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها.

وأشار إلى ضرورة قيام السائق بالتوقف في الحال خارج الطريق عند الإحساس بالإرهاق، وأخذ قسط من الراحة.

وأضافت "أمن الطرق" بأنه عند الوقوف الطارئ على الطريق يجب الوقوف بعيدًا عن المنحنيات الساحبة والمنعطفات الخطيرة.. لافتة إلى ضرورة استخدام إشارات التنبيه، فضلاً عن الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق. مبينة أن السير بسرعة فائقة يرهق السائق.


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"أمن الطرق" توجِّه قائدي المركبات باتباع 6 إرشادات أثناء رحلاتهم.. تعرَّف عليها
سبق

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق ستة إرشادات، يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء رحلاتهم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأوضحت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهمية ربط حزام الأمان، واستخدام مقعد الأطفال لتقليل الإصابة من الحوادث، وكذلك الالتزام بالمسارات المرورية، وترك مسافات كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها.

وأشار إلى ضرورة قيام السائق بالتوقف في الحال خارج الطريق عند الإحساس بالإرهاق، وأخذ قسط من الراحة.

وأضافت "أمن الطرق" بأنه عند الوقوف الطارئ على الطريق يجب الوقوف بعيدًا عن المنحنيات الساحبة والمنعطفات الخطيرة.. لافتة إلى ضرورة استخدام إشارات التنبيه، فضلاً عن الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق. مبينة أن السير بسرعة فائقة يرهق السائق.


27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:22 PM

"أمن الطرق" توجِّه قائدي المركبات باتباع 6 إرشادات أثناء رحلاتهم.. تعرَّف عليها

للحفاظ على أمنهم وسلامتهم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
11,660

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق ستة إرشادات، يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء رحلاتهم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأوضحت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهمية ربط حزام الأمان، واستخدام مقعد الأطفال لتقليل الإصابة من الحوادث، وكذلك الالتزام بالمسارات المرورية، وترك مسافات كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها.

وأشار إلى ضرورة قيام السائق بالتوقف في الحال خارج الطريق عند الإحساس بالإرهاق، وأخذ قسط من الراحة.

وأضافت "أمن الطرق" بأنه عند الوقوف الطارئ على الطريق يجب الوقوف بعيدًا عن المنحنيات الساحبة والمنعطفات الخطيرة.. لافتة إلى ضرورة استخدام إشارات التنبيه، فضلاً عن الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق. مبينة أن السير بسرعة فائقة يرهق السائق.


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