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بوريس جونسون يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس"

قال: المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن الخسائر في صفوف المدنيين

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس" قائلًا: إنه "قلق جدًّا" من "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين".. وحث على "وقف التصعيد".

وقال في تغريدة على تويتر: "أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس"؛ مؤكدًا أن "المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين، ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

الرئيسية/ أخبار العالم

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بوريس جونسون يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس"
سبق

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس" قائلًا: إنه "قلق جدًّا" من "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين".. وحث على "وقف التصعيد".

وقال في تغريدة على تويتر: "أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس"؛ مؤكدًا أن "المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين، ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
02:08 PM

بوريس جونسون يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس"

قال: المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن الخسائر في صفوف المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس" قائلًا: إنه "قلق جدًّا" من "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين".. وحث على "وقف التصعيد".

وقال في تغريدة على تويتر: "أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس"؛ مؤكدًا أن "المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين، ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل".

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