بوريس جونسون يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس"

قال: المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن الخسائر في صفوف المدنيين

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى "ضبط النفس" قائلًا: إنه "قلق جدًّا" من "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين".. وحث على "وقف التصعيد".

وقال في تغريدة على تويتر: "أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس"؛ مؤكدًا أن "المملكة المتحدة قلقة جدًّا بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين، ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل".