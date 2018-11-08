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مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر الكيمياء الدولي السابع

تنظمه الجمعية الكيميائية السعودية من 4 إلى 6 ربيع الثاني

يرعى مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، مؤتمر الكيمياء الدولي السابع، والذي تنظمه الجمعية الكيميائية السعودية، بالتعاون مع قسم الكيمياء بكلية العلوم، جامعة الملك سعود، من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1440هـ، 12 إلى 14/11/2018م.

يأتي ذلك في إطار إتاحة الفرصة للخبراء وعلماء الكيمياء في العالم لتقديم المعرفة العلمية عن الاتجاهات الجديدة في مجال الكيمياء، وعرض أحدث نتائجها، وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية، الأستاذ الدكتور زيد العثمان, إنه نظرًا لأهمية تدريب الطلاب وإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال علم الكيمياء وتطبيقاته؛ تم التوجه لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمتخصصين للمشاركة في حلقات النقاش وعرض الأبحاث؛ لإكسابهم معارف ومهارات تمكنهم من خدمة المجتمع بشكل أفضل بعد تخرجهم.

وأضاف: يتركز الحديث حول محاورة متعددة: تطبيقات متقدمة للكيمياء العضوية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية الطبية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء النووية، البتروكيماويات، كيمياء المواد، الكيمياء الحيوية والتقنية الجزيئية، الكيمياء الدوائية، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء الخضراء، الكيمياء البيولوجية، الكيمياء البيئية، كيمياء البوليمرات، وتطبيقات تكنولوجيا النانو.

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مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر الكيمياء الدولي السابع
سبق

يرعى مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، مؤتمر الكيمياء الدولي السابع، والذي تنظمه الجمعية الكيميائية السعودية، بالتعاون مع قسم الكيمياء بكلية العلوم، جامعة الملك سعود، من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1440هـ، 12 إلى 14/11/2018م.

يأتي ذلك في إطار إتاحة الفرصة للخبراء وعلماء الكيمياء في العالم لتقديم المعرفة العلمية عن الاتجاهات الجديدة في مجال الكيمياء، وعرض أحدث نتائجها، وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية، الأستاذ الدكتور زيد العثمان, إنه نظرًا لأهمية تدريب الطلاب وإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال علم الكيمياء وتطبيقاته؛ تم التوجه لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمتخصصين للمشاركة في حلقات النقاش وعرض الأبحاث؛ لإكسابهم معارف ومهارات تمكنهم من خدمة المجتمع بشكل أفضل بعد تخرجهم.

وأضاف: يتركز الحديث حول محاورة متعددة: تطبيقات متقدمة للكيمياء العضوية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية الطبية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء النووية، البتروكيماويات، كيمياء المواد، الكيمياء الحيوية والتقنية الجزيئية، الكيمياء الدوائية، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء الخضراء، الكيمياء البيولوجية، الكيمياء البيئية، كيمياء البوليمرات، وتطبيقات تكنولوجيا النانو.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
04:01 PM

مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر الكيمياء الدولي السابع

تنظمه الجمعية الكيميائية السعودية من 4 إلى 6 ربيع الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، مؤتمر الكيمياء الدولي السابع، والذي تنظمه الجمعية الكيميائية السعودية، بالتعاون مع قسم الكيمياء بكلية العلوم، جامعة الملك سعود، من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1440هـ، 12 إلى 14/11/2018م.

يأتي ذلك في إطار إتاحة الفرصة للخبراء وعلماء الكيمياء في العالم لتقديم المعرفة العلمية عن الاتجاهات الجديدة في مجال الكيمياء، وعرض أحدث نتائجها، وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية، الأستاذ الدكتور زيد العثمان, إنه نظرًا لأهمية تدريب الطلاب وإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال علم الكيمياء وتطبيقاته؛ تم التوجه لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمتخصصين للمشاركة في حلقات النقاش وعرض الأبحاث؛ لإكسابهم معارف ومهارات تمكنهم من خدمة المجتمع بشكل أفضل بعد تخرجهم.

وأضاف: يتركز الحديث حول محاورة متعددة: تطبيقات متقدمة للكيمياء العضوية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية الطبية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء النووية، البتروكيماويات، كيمياء المواد، الكيمياء الحيوية والتقنية الجزيئية، الكيمياء الدوائية، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء الخضراء، الكيمياء البيولوجية، الكيمياء البيئية، كيمياء البوليمرات، وتطبيقات تكنولوجيا النانو.

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