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وفاة أمير نجران الأسبق "فهد السديري"

سيُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم الخميس

انتقل إلى رحمة الله عميد أسرة "السديري" الأمير فهد بن خالد السديري؛ أمير منطقة نجران سابقاً.

وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الخميس، بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض، وسيكون الدفن بمقبرة العود.

أعلن ذلك حساب أسرة السديري الرسمي على "إنستجرام"، فيما نعى عددٌ من المغرّدين عبر موقع "تويتر" الأمير الراحل.

والفقيد سبق له أن تولّى منصب أمير منطقة نجران، وسفير المملكة العربية السعودية في الكويت، ووكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد السياسي من جامعة كاليفورنيا بيركلي.

"سبق" تقدّم العزاء لأسرة "السديري" كافة، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة أمير نجران الأسبق "فهد السديري"
سبق

انتقل إلى رحمة الله عميد أسرة "السديري" الأمير فهد بن خالد السديري؛ أمير منطقة نجران سابقاً.

وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الخميس، بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض، وسيكون الدفن بمقبرة العود.

أعلن ذلك حساب أسرة السديري الرسمي على "إنستجرام"، فيما نعى عددٌ من المغرّدين عبر موقع "تويتر" الأمير الراحل.

والفقيد سبق له أن تولّى منصب أمير منطقة نجران، وسفير المملكة العربية السعودية في الكويت، ووكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد السياسي من جامعة كاليفورنيا بيركلي.

"سبق" تقدّم العزاء لأسرة "السديري" كافة، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
08:42 AM
اخر تعديل
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:12 AM

وفاة أمير نجران الأسبق "فهد السديري"

سيُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم الخميس

A A A
هادي آل كليب - نجران
3
8,601

انتقل إلى رحمة الله عميد أسرة "السديري" الأمير فهد بن خالد السديري؛ أمير منطقة نجران سابقاً.

وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الخميس، بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض، وسيكون الدفن بمقبرة العود.

أعلن ذلك حساب أسرة السديري الرسمي على "إنستجرام"، فيما نعى عددٌ من المغرّدين عبر موقع "تويتر" الأمير الراحل.

والفقيد سبق له أن تولّى منصب أمير منطقة نجران، وسفير المملكة العربية السعودية في الكويت، ووكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد السياسي من جامعة كاليفورنيا بيركلي.

"سبق" تقدّم العزاء لأسرة "السديري" كافة، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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