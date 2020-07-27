وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة.

وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود.

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-27 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة. وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود. وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:18 PM

8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 بينهم 4 أردنيين قادمين من الخارج





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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود.

وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة.