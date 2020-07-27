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8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176

بينهم 4 أردنيين قادمين من الخارج

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود.

وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود.

وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:18 PM

8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176

بينهم 4 أردنيين قادمين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود.

وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة.

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