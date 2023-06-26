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باستثناء 3 حالات .. منع دخول المقيمين إلى مكة اعتباراً من الجمعة المقبل

حتى العاشر من ذي الحجة وستتولى مراكز الضبط الأمني تطبيق الإجراءات

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة بداية من 25 شوال 1440هـ؛ الموافق 28 يونيو 2019م، حتى العاشر من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس.

وقالت الإمارة، في تنويه، قبل تفعيل المنع: ‏منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، ويبدأ المنع من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، حيث ستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

واستثنت الإمارة من هذا المنع مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصة.

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باستثناء 3 حالات .. منع دخول المقيمين إلى مكة اعتباراً من الجمعة المقبل
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة بداية من 25 شوال 1440هـ؛ الموافق 28 يونيو 2019م، حتى العاشر من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس.

وقالت الإمارة، في تنويه، قبل تفعيل المنع: ‏منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، ويبدأ المنع من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، حيث ستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

واستثنت الإمارة من هذا المنع مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:43 PM

باستثناء 3 حالات .. منع دخول المقيمين إلى مكة اعتباراً من الجمعة المقبل

حتى العاشر من ذي الحجة وستتولى مراكز الضبط الأمني تطبيق الإجراءات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
16,305

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة بداية من 25 شوال 1440هـ؛ الموافق 28 يونيو 2019م، حتى العاشر من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس.

وقالت الإمارة، في تنويه، قبل تفعيل المنع: ‏منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، ويبدأ المنع من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، حيث ستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

واستثنت الإمارة من هذا المنع مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصة.

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