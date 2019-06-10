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"صيف بريدة" يستقبل زواره الليلة بأكثر من 70 فعالية و130 منفذ بيع

يستهدف أكثر من نصف مليون زائر

تطلق مدينة بريدة، مساء اليوم، مهرجانها الصيفي لعام 1440هـ، بحزمة من الفعاليات والبرامج الجديدة تنفذ لأول مرة بمنطقة القصيم، وذلك في منتزه الملك عبدالله الوطني.

ويأتي المهرجان الذي تنظمه أمانة القصيم، بإشراف إمارة المنطقة وبدعم الهيئة العامة للترفيه ليقدم مزيجًا من المتعة، والترفيه، والفائدة.

وقال أمين القصيم المهندس محمد المجلي إنه بتوجيه من أمير القصيم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اكتملت كل الاستعدادات لاستقبال الزوار في عدد من الأماكن والمنتزهات السياحية، وتهيئتها لتكون وجهة سياحية مثالية للأسرة.

وأضاف: نسهم بذلك في تعزيز مقومات السياحة بالمنطقة التي باتت مقصدًا مهمًا للزوار من داخلها وخارجها في عدد من مهرجاناتها السنوية المتعددة.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان منصور المشيطي: إن المهرجان يستهدف أكثر من نصف مليون زائر متوقع حضورهم طوال أيام المهرجان الذي يمتد لمدة 45 يومًا في ذروة أيام الصيف.

وتابع: من هذا المنطلق حرص المشغلون للمهرجان على توفير أحدث الفعاليات من عروض عالمية، وألعاب كرنفالية، ومسرح، وتراث، وألعاب الواقع الافتراضية، بالإضافة لمحاكاة مواقع تراثية عالمية وعربية ومحلية من خلال إنشاء سوق خان الخليلي، وقبة رشيد، وساحة ضخمة عبارة عن بوليفارد يضم عددًا كبيرًا من الكافيهات والمطاعم والجلسات الراقية.

ولفت إلى أن أكثر من 70 فعالية تستهدف شرائح المجتمع من كبار السن والشباب من الجنسين والأطفال، و130 منفذ بيع سيتم تشغيلها من قبل الأسر المنتجة والشباب لتقديم المزيد من الخدمات للزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صيف بريدة" يستقبل زواره الليلة بأكثر من 70 فعالية و130 منفذ بيع
سبق

تطلق مدينة بريدة، مساء اليوم، مهرجانها الصيفي لعام 1440هـ، بحزمة من الفعاليات والبرامج الجديدة تنفذ لأول مرة بمنطقة القصيم، وذلك في منتزه الملك عبدالله الوطني.

ويأتي المهرجان الذي تنظمه أمانة القصيم، بإشراف إمارة المنطقة وبدعم الهيئة العامة للترفيه ليقدم مزيجًا من المتعة، والترفيه، والفائدة.

وقال أمين القصيم المهندس محمد المجلي إنه بتوجيه من أمير القصيم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اكتملت كل الاستعدادات لاستقبال الزوار في عدد من الأماكن والمنتزهات السياحية، وتهيئتها لتكون وجهة سياحية مثالية للأسرة.

وأضاف: نسهم بذلك في تعزيز مقومات السياحة بالمنطقة التي باتت مقصدًا مهمًا للزوار من داخلها وخارجها في عدد من مهرجاناتها السنوية المتعددة.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان منصور المشيطي: إن المهرجان يستهدف أكثر من نصف مليون زائر متوقع حضورهم طوال أيام المهرجان الذي يمتد لمدة 45 يومًا في ذروة أيام الصيف.

وتابع: من هذا المنطلق حرص المشغلون للمهرجان على توفير أحدث الفعاليات من عروض عالمية، وألعاب كرنفالية، ومسرح، وتراث، وألعاب الواقع الافتراضية، بالإضافة لمحاكاة مواقع تراثية عالمية وعربية ومحلية من خلال إنشاء سوق خان الخليلي، وقبة رشيد، وساحة ضخمة عبارة عن بوليفارد يضم عددًا كبيرًا من الكافيهات والمطاعم والجلسات الراقية.

ولفت إلى أن أكثر من 70 فعالية تستهدف شرائح المجتمع من كبار السن والشباب من الجنسين والأطفال، و130 منفذ بيع سيتم تشغيلها من قبل الأسر المنتجة والشباب لتقديم المزيد من الخدمات للزوار.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
07:03 PM

"صيف بريدة" يستقبل زواره الليلة بأكثر من 70 فعالية و130 منفذ بيع

يستهدف أكثر من نصف مليون زائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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تطلق مدينة بريدة، مساء اليوم، مهرجانها الصيفي لعام 1440هـ، بحزمة من الفعاليات والبرامج الجديدة تنفذ لأول مرة بمنطقة القصيم، وذلك في منتزه الملك عبدالله الوطني.

ويأتي المهرجان الذي تنظمه أمانة القصيم، بإشراف إمارة المنطقة وبدعم الهيئة العامة للترفيه ليقدم مزيجًا من المتعة، والترفيه، والفائدة.

وقال أمين القصيم المهندس محمد المجلي إنه بتوجيه من أمير القصيم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اكتملت كل الاستعدادات لاستقبال الزوار في عدد من الأماكن والمنتزهات السياحية، وتهيئتها لتكون وجهة سياحية مثالية للأسرة.

وأضاف: نسهم بذلك في تعزيز مقومات السياحة بالمنطقة التي باتت مقصدًا مهمًا للزوار من داخلها وخارجها في عدد من مهرجاناتها السنوية المتعددة.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان منصور المشيطي: إن المهرجان يستهدف أكثر من نصف مليون زائر متوقع حضورهم طوال أيام المهرجان الذي يمتد لمدة 45 يومًا في ذروة أيام الصيف.

وتابع: من هذا المنطلق حرص المشغلون للمهرجان على توفير أحدث الفعاليات من عروض عالمية، وألعاب كرنفالية، ومسرح، وتراث، وألعاب الواقع الافتراضية، بالإضافة لمحاكاة مواقع تراثية عالمية وعربية ومحلية من خلال إنشاء سوق خان الخليلي، وقبة رشيد، وساحة ضخمة عبارة عن بوليفارد يضم عددًا كبيرًا من الكافيهات والمطاعم والجلسات الراقية.

ولفت إلى أن أكثر من 70 فعالية تستهدف شرائح المجتمع من كبار السن والشباب من الجنسين والأطفال، و130 منفذ بيع سيتم تشغيلها من قبل الأسر المنتجة والشباب لتقديم المزيد من الخدمات للزوار.

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