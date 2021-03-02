النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرّمة.. مصادرة 8 أطنان خضراوات ومواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي

خلال حملة تهدف للقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل خطراً على الصحة

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، أمس، 8 أطنان من الخضراوات والمواد الغذائية، في حملة مُنظَّمة على سوق الخالدية العشوائي بمكة المكرّمة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي؛ أنه تمّت مصادرة وإتلاف 3 أطنان من الخضراوات، وطن واحد من المعلبات منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تسليم 4 أطنان من البطاطس والبصل، وأكياس من الأرز والسكر لجمعية حفظ النعمة بمكة، بعد التأكّد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

وأشار المهندس القثامي؛ إلى مشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة والإدارة العامة للنظافة في الحملة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، لافتاً إلى أن الأسواق العشوائية غير النظامية تشهد تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة بمواقع إعداد الأطعمة، وعرضاً للحوم والأغذية بطرق غير صحية، علاوةً على عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.

وأكَّد "القثامي"؛ متابعة مثل هذه المُخالفات للتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرّمة.. مصادرة 8 أطنان خضراوات ومواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي
سبق

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، أمس، 8 أطنان من الخضراوات والمواد الغذائية، في حملة مُنظَّمة على سوق الخالدية العشوائي بمكة المكرّمة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي؛ أنه تمّت مصادرة وإتلاف 3 أطنان من الخضراوات، وطن واحد من المعلبات منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تسليم 4 أطنان من البطاطس والبصل، وأكياس من الأرز والسكر لجمعية حفظ النعمة بمكة، بعد التأكّد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

وأشار المهندس القثامي؛ إلى مشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة والإدارة العامة للنظافة في الحملة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، لافتاً إلى أن الأسواق العشوائية غير النظامية تشهد تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة بمواقع إعداد الأطعمة، وعرضاً للحوم والأغذية بطرق غير صحية، علاوةً على عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.

وأكَّد "القثامي"؛ متابعة مثل هذه المُخالفات للتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
10:02 AM

مكة المكرّمة.. مصادرة 8 أطنان خضراوات ومواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي

خلال حملة تهدف للقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل خطراً على الصحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
85

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، أمس، 8 أطنان من الخضراوات والمواد الغذائية، في حملة مُنظَّمة على سوق الخالدية العشوائي بمكة المكرّمة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي؛ أنه تمّت مصادرة وإتلاف 3 أطنان من الخضراوات، وطن واحد من المعلبات منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تسليم 4 أطنان من البطاطس والبصل، وأكياس من الأرز والسكر لجمعية حفظ النعمة بمكة، بعد التأكّد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

وأشار المهندس القثامي؛ إلى مشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة والإدارة العامة للنظافة في الحملة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، لافتاً إلى أن الأسواق العشوائية غير النظامية تشهد تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة بمواقع إعداد الأطعمة، وعرضاً للحوم والأغذية بطرق غير صحية، علاوةً على عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.

وأكَّد "القثامي"؛ متابعة مثل هذه المُخالفات للتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,582
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,850
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,418
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,936

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة