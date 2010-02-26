"جامعة حائل": نتائج ترقية الدفعة الثانية للموظفين.. الأحد المقبل

​للمراتب من "الأولى" وحتى "السابعة"

أكد المتحدث الرسمي لجامعة حائل مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان لـ"سبق"، أن الموارد البشرية بالجامعة ستعلن الأحد المقبل الموافق ١٦ جمادى الآخرة 1439هـ، نتائج الدفعة الثانية لمحضر ترقيات شهر رجب للعام الماضي ١٤٣٨هـ لمنسوبي الجامعة الموظفين والموظفات المستحقين للترقية حتى 30/ 7/ 1438هـ للمراتب من الأولى وحتى السابعة.

وأكد "الكنعان" أن سبب التأخير في إعلان النتائج كان بسبب استيفاء بعض الملاحظات الواردة من وزارة الخدمة المدنية.

وعن تأخير إصدار قرارات من تمت ترقيتهم في الدفعة الأولى على المراتب العاشرة والتاسعة والثامنة، والتي أعلنت الجامعة أسماءهم في 24 ربيع الآخر 1439هـ، أوضح متحدث الجامعة أنه لا يتم إصدار قرارات الترقية للمرشحين إلا بعد معالجة جميع الاعتراضات الواردة من الموظفين الذين قدموا اعتراضات.