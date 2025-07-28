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قرعة دور الـ32 من كأس محمد السادس: الاتحاد في مواجهة العهد.. والشباب ينتظر بطل "الثانية"

سُحبت في مدينة الرباط بالمغرب قرعة دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي يمثل السعودية فيها فريقا الشباب والاتحاد.

\وأوقعت القرعة فريق الشباب في مواجهة المتأهل من مجموعة b من التصفيات التمهيدية، فيما سيقابل الاتحاد نظيره العهد اللبناني. وجاءت نتيجة القرعة التي ستقام مبارياتها بنظام الذهاب والإياب على النحو الآتي:

القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي

شباب الأردن - النجم الساحلي التونسي

الجيش السوري - نواذيبو الموريتاني

المريخ السوداني - الوداد المغربي

الإسماعيلي المصري - أهلي بنغازي الليبي

النصر العماني - الجزيرة الإماراتي

الوصل الإماراتي - الهلال السوداني

العربي الكويتي - الاتحاد السكندري المصري

أولمبيك المغربي - المتأهل من مجموعة a

النجمة اللبناني - الترجي التونسي

مولودية الجزائري - ظفار العماني

الكويت الكويتي - الشرطة العراقي

الرجاء المغربي - هلال القدس الفلسطيني

المتأهل من مجموعة b - الشباب السعودي

شباب قسنطينة الجزائري - المحرق البحريني

العهد اللبناني - الاتحاد السعودي

يُذكر أن الفِرق التي ستشارك في التصفيات التمهيدية للتأهل لدور الـ32 هي: اتحاد طنجة المغربي - شبيبة الساورة الجزائري - الزوراء العراقي - البنزرتي التونسي - الرفاع البحريني - فولكان من جزر القمر، إضافة إلى نادٍ من جيبوتي، ونادٍ من الصومال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قرعة دور الـ32 من كأس محمد السادس: الاتحاد في مواجهة العهد.. والشباب ينتظر بطل "الثانية"
سبق

سُحبت في مدينة الرباط بالمغرب قرعة دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي يمثل السعودية فيها فريقا الشباب والاتحاد.

\وأوقعت القرعة فريق الشباب في مواجهة المتأهل من مجموعة b من التصفيات التمهيدية، فيما سيقابل الاتحاد نظيره العهد اللبناني. وجاءت نتيجة القرعة التي ستقام مبارياتها بنظام الذهاب والإياب على النحو الآتي:

القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي

شباب الأردن - النجم الساحلي التونسي

الجيش السوري - نواذيبو الموريتاني

المريخ السوداني - الوداد المغربي

الإسماعيلي المصري - أهلي بنغازي الليبي

النصر العماني - الجزيرة الإماراتي

الوصل الإماراتي - الهلال السوداني

العربي الكويتي - الاتحاد السكندري المصري

أولمبيك المغربي - المتأهل من مجموعة a

النجمة اللبناني - الترجي التونسي

مولودية الجزائري - ظفار العماني

الكويت الكويتي - الشرطة العراقي

الرجاء المغربي - هلال القدس الفلسطيني

المتأهل من مجموعة b - الشباب السعودي

شباب قسنطينة الجزائري - المحرق البحريني

العهد اللبناني - الاتحاد السعودي

يُذكر أن الفِرق التي ستشارك في التصفيات التمهيدية للتأهل لدور الـ32 هي: اتحاد طنجة المغربي - شبيبة الساورة الجزائري - الزوراء العراقي - البنزرتي التونسي - الرفاع البحريني - فولكان من جزر القمر، إضافة إلى نادٍ من جيبوتي، ونادٍ من الصومال.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
09:12 PM

قرعة دور الـ32 من كأس محمد السادس: الاتحاد في مواجهة العهد.. والشباب ينتظر بطل "الثانية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سُحبت في مدينة الرباط بالمغرب قرعة دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي يمثل السعودية فيها فريقا الشباب والاتحاد.

\وأوقعت القرعة فريق الشباب في مواجهة المتأهل من مجموعة b من التصفيات التمهيدية، فيما سيقابل الاتحاد نظيره العهد اللبناني. وجاءت نتيجة القرعة التي ستقام مبارياتها بنظام الذهاب والإياب على النحو الآتي:

القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي

شباب الأردن - النجم الساحلي التونسي

الجيش السوري - نواذيبو الموريتاني

المريخ السوداني - الوداد المغربي

الإسماعيلي المصري - أهلي بنغازي الليبي

النصر العماني - الجزيرة الإماراتي

الوصل الإماراتي - الهلال السوداني

العربي الكويتي - الاتحاد السكندري المصري

أولمبيك المغربي - المتأهل من مجموعة a

النجمة اللبناني - الترجي التونسي

مولودية الجزائري - ظفار العماني

الكويت الكويتي - الشرطة العراقي

الرجاء المغربي - هلال القدس الفلسطيني

المتأهل من مجموعة b - الشباب السعودي

شباب قسنطينة الجزائري - المحرق البحريني

العهد اللبناني - الاتحاد السعودي

يُذكر أن الفِرق التي ستشارك في التصفيات التمهيدية للتأهل لدور الـ32 هي: اتحاد طنجة المغربي - شبيبة الساورة الجزائري - الزوراء العراقي - البنزرتي التونسي - الرفاع البحريني - فولكان من جزر القمر، إضافة إلى نادٍ من جيبوتي، ونادٍ من الصومال.

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