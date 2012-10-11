وقال مدير عام الهيئة الطيران المدني في الكونغو الديموقراطية جان مبونغا؛ في بيان له، اليوم، "إن طائرة شحن من نوع أنتونوف 72 يسيّرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمّن الجوانب اللوجيستية للرئاسة، فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من إقلاعها من غوما، أمس الخميس، وعلى متنها أربعة من أفراد الطاقم، وأربعة ركاب مدنيين وعسكريين".

فُقدت أمس الخميس طائرة شحن تؤمّن الجانب اللوجيستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي؛ في شرق البلاد.

اختفاء طائرة شحن رسمية على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديموقراطية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-11 فُقدت أمس الخميس طائرة شحن تؤمّن الجانب اللوجيستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي؛ في شرق البلاد. وقال مدير عام الهيئة الطيران المدني في الكونغو الديموقراطية جان مبونغا؛ في بيان له، اليوم، "إن طائرة شحن من نوع أنتونوف 72 يسيّرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمّن الجوانب اللوجيستية للرئاسة، فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من إقلاعها من غوما، أمس الخميس، وعلى متنها أربعة من أفراد الطاقم، وأربعة ركاب مدنيين وعسكريين".

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 01:22 PM

اختفاء طائرة شحن رسمية على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديموقراطية من نوع "أنتونوف 72" يسيّرها سلاح الجو





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فُقدت أمس الخميس طائرة شحن تؤمّن الجانب اللوجيستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي؛ في شرق البلاد.

وقال مدير عام الهيئة الطيران المدني في الكونغو الديموقراطية جان مبونغا؛ في بيان له، اليوم، "إن طائرة شحن من نوع أنتونوف 72 يسيّرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمّن الجوانب اللوجيستية للرئاسة، فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من إقلاعها من غوما، أمس الخميس، وعلى متنها أربعة من أفراد الطاقم، وأربعة ركاب مدنيين وعسكريين".