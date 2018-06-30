حادث مروري ينهي حياة 5 من أسرة واحدة بينهم أطفال في جازان

نتيجة اصطدام سيارة من نوع هايلكس بعمود إنارة

لقي خمسة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم مساء اليوم، بمركز المضايا جنوب جازان؛ نتيجة تعرضهم لحادث مروري نتيجة اصطدام سيارة من نوع هايلكس بعمود إنارة.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة ٨.٣٩ من مساء الْيَوْم، بلاغاً عن اصطدام سيارة من نوع "هيلكس" بعمود كهربائي، على الحزام الدائري، بمركز المضايا، وأن في الموقع عددًا من المصابين.

وأبان أنه على الفور؛ انتقلت إلى موقع الحادث أربع فرق إسعافية، مع القائد الميداني موسى أبو حذاف، وعند وصول الفرق وجد في الموقع (٨) حالات منها (٥) حالات وفاة، قبل وصول الفرق الإسعافية؛ (٣) منهم أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين خمسة أعوام إلى 11 عامًا، وبقية ضحايا الحادث مصابون، وعددهم ثلاثة، بينهم طفلان إصابتهما متوسطة، والحالة الثالثة إصابتها حرجة.

وأشار إلى أن المسعفين قدموا للمصابين الخدمة الطبية اللازمة، وتم نقلهم إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.