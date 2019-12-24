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"العمل" تُتيح خدمة التقرير الشهري عبر منصة "قوى"

لإطلاع أصحاب المنشآت بشكل استباقي على حالتها

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إتاحتها خدمة "التقرير الشهري" للمنشآت عبر منصة (قوى)، وذلك بهدف إطلاع أصحاب المنشآت بشكلٍ استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة، وحصولهم على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمنشآتهم، إضافة إلى التنبيهات الاستباقية التي تهم أصحاب الأعمال في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الوزارة وأصحاب الأعمال لضمان الشفافية والوضوح وتحقيق أعلى المعايير المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على نسخة مفصّلة من تقرير حالة المنشأة بشكل شهري من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمنصة (قوى)، وطلب نسخة التقرير التي سيتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد في ملف المنشأة، مبيّنة أنه يمكن التسجيل وطلب التقرير والاطلاع على الخدمات كافة التي تقدمها (قوى) من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.qiwa.sa

كما أشارت إلى أن تقرير حالة المنشأة في مرحلته الأولى يتضمن معلومات عامة عن المنشأة، وأعداد الموظفين وممثلي المنشأة، وحالة رخص العمل، كما يتضمن مؤشر الامتثال للأنظمة الذي يشمل عرض نتيجة المؤشر والمعايير المختصة بذلك، إضافة إلى الملاحظات المقيدة على المنشأة، ومصدرها، والمخالفات المسجلة عليها؛ إن وجدت.

يُذكر أن الوزارة أطلقت منصة (قوى) في أبريل من العام الحالي 2019، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل، وتُقدم المنصة عديداً من الخدمات الرئيسة والفرعية ليستفيد منها أصحاب الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية، والتي تشمل: رخص العمل، والتأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، ومؤشر الامتثال لأنظمة العمل وغيرها.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التقرير الشهري منصة قوى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تُتيح خدمة التقرير الشهري عبر منصة "قوى"
سبق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إتاحتها خدمة "التقرير الشهري" للمنشآت عبر منصة (قوى)، وذلك بهدف إطلاع أصحاب المنشآت بشكلٍ استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة، وحصولهم على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمنشآتهم، إضافة إلى التنبيهات الاستباقية التي تهم أصحاب الأعمال في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الوزارة وأصحاب الأعمال لضمان الشفافية والوضوح وتحقيق أعلى المعايير المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على نسخة مفصّلة من تقرير حالة المنشأة بشكل شهري من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمنصة (قوى)، وطلب نسخة التقرير التي سيتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد في ملف المنشأة، مبيّنة أنه يمكن التسجيل وطلب التقرير والاطلاع على الخدمات كافة التي تقدمها (قوى) من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.qiwa.sa

كما أشارت إلى أن تقرير حالة المنشأة في مرحلته الأولى يتضمن معلومات عامة عن المنشأة، وأعداد الموظفين وممثلي المنشأة، وحالة رخص العمل، كما يتضمن مؤشر الامتثال للأنظمة الذي يشمل عرض نتيجة المؤشر والمعايير المختصة بذلك، إضافة إلى الملاحظات المقيدة على المنشأة، ومصدرها، والمخالفات المسجلة عليها؛ إن وجدت.

يُذكر أن الوزارة أطلقت منصة (قوى) في أبريل من العام الحالي 2019، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل، وتُقدم المنصة عديداً من الخدمات الرئيسة والفرعية ليستفيد منها أصحاب الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية، والتي تشمل: رخص العمل، والتأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، ومؤشر الامتثال لأنظمة العمل وغيرها.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:37 AM

"العمل" تُتيح خدمة التقرير الشهري عبر منصة "قوى"

لإطلاع أصحاب المنشآت بشكل استباقي على حالتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إتاحتها خدمة "التقرير الشهري" للمنشآت عبر منصة (قوى)، وذلك بهدف إطلاع أصحاب المنشآت بشكلٍ استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة، وحصولهم على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمنشآتهم، إضافة إلى التنبيهات الاستباقية التي تهم أصحاب الأعمال في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الوزارة وأصحاب الأعمال لضمان الشفافية والوضوح وتحقيق أعلى المعايير المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على نسخة مفصّلة من تقرير حالة المنشأة بشكل شهري من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لمنصة (قوى)، وطلب نسخة التقرير التي سيتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد في ملف المنشأة، مبيّنة أنه يمكن التسجيل وطلب التقرير والاطلاع على الخدمات كافة التي تقدمها (قوى) من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.qiwa.sa

كما أشارت إلى أن تقرير حالة المنشأة في مرحلته الأولى يتضمن معلومات عامة عن المنشأة، وأعداد الموظفين وممثلي المنشأة، وحالة رخص العمل، كما يتضمن مؤشر الامتثال للأنظمة الذي يشمل عرض نتيجة المؤشر والمعايير المختصة بذلك، إضافة إلى الملاحظات المقيدة على المنشأة، ومصدرها، والمخالفات المسجلة عليها؛ إن وجدت.

يُذكر أن الوزارة أطلقت منصة (قوى) في أبريل من العام الحالي 2019، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل، وتُقدم المنصة عديداً من الخدمات الرئيسة والفرعية ليستفيد منها أصحاب الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية، والتي تشمل: رخص العمل، والتأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، ومؤشر الامتثال لأنظمة العمل وغيرها.

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