النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يوليو 2021 " موعداً مبدئياً لانطلاقة أولمبياد طوكيو

بعد تأجيله عاماً بسبب "الكورونا"

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين المحليين في المراحل الأخيرة من محادثات لتحديد موعد انطلاق أولمبياد طوكيو في يوليو من العام المقبل.

وكشفت محطة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية يوم الأحد نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها أنه من المرجح إقامة مراسم افتتاح ألعاب طوكيو، التي تأجلت الأسبوع الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم 23 يوليو 2021 والختام في الثامن من أغسطس.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد يوم الثلاثاء الماضي بعد محادثة هاتفية مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وهذا هو أول تأجيل في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة البالغ 124 عاماً، رغم أن العديد من الدورات، ومن بينها أولمبياد طوكيو 1940، أُلغيت بسبب الحرب.

ويمثل التأجيل انتكاسة قوية لليابان التي استثمرت 12 مليار دولار في الاستعدادات رغم أن الأسواق المالية رحبت بالقرار مع توقع بعض المستثمرين إلغاء الألعاب.

فيروس كورونا الجديد أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"يوليو 2021 " موعداً مبدئياً لانطلاقة أولمبياد طوكيو
سبق

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين المحليين في المراحل الأخيرة من محادثات لتحديد موعد انطلاق أولمبياد طوكيو في يوليو من العام المقبل.

وكشفت محطة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية يوم الأحد نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها أنه من المرجح إقامة مراسم افتتاح ألعاب طوكيو، التي تأجلت الأسبوع الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم 23 يوليو 2021 والختام في الثامن من أغسطس.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد يوم الثلاثاء الماضي بعد محادثة هاتفية مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وهذا هو أول تأجيل في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة البالغ 124 عاماً، رغم أن العديد من الدورات، ومن بينها أولمبياد طوكيو 1940، أُلغيت بسبب الحرب.

ويمثل التأجيل انتكاسة قوية لليابان التي استثمرت 12 مليار دولار في الاستعدادات رغم أن الأسواق المالية رحبت بالقرار مع توقع بعض المستثمرين إلغاء الألعاب.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:39 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:24 AM

"يوليو 2021 " موعداً مبدئياً لانطلاقة أولمبياد طوكيو

بعد تأجيله عاماً بسبب "الكورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
869

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين المحليين في المراحل الأخيرة من محادثات لتحديد موعد انطلاق أولمبياد طوكيو في يوليو من العام المقبل.

وكشفت محطة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية يوم الأحد نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها أنه من المرجح إقامة مراسم افتتاح ألعاب طوكيو، التي تأجلت الأسبوع الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم 23 يوليو 2021 والختام في الثامن من أغسطس.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد يوم الثلاثاء الماضي بعد محادثة هاتفية مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وهذا هو أول تأجيل في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة البالغ 124 عاماً، رغم أن العديد من الدورات، ومن بينها أولمبياد طوكيو 1940، أُلغيت بسبب الحرب.

ويمثل التأجيل انتكاسة قوية لليابان التي استثمرت 12 مليار دولار في الاستعدادات رغم أن الأسواق المالية رحبت بالقرار مع توقع بعض المستثمرين إلغاء الألعاب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,725
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,301
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,747

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة