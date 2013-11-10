النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة أورام الغدة الدرقية

في مدينة قلعة السراغنة المغربية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة أورام الغدة الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة في المملكة المغربية، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق الطبي للمركز على مدى أيام الحملة 102 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة، ممثلةً بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين، ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

مركز الملك سلمان للإغاثة قلعة السراغنة المغرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة أورام الغدة الدرقية
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة أورام الغدة الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة في المملكة المغربية، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق الطبي للمركز على مدى أيام الحملة 102 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة، ممثلةً بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين، ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
05:56 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة أورام الغدة الدرقية

في مدينة قلعة السراغنة المغربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
482

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة أورام الغدة الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة في المملكة المغربية، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق الطبي للمركز على مدى أيام الحملة 102 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة، ممثلةً بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين، ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,052
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,125
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,512
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,794

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة