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إعادة فتح الصعود إلى غار "حراء" هذا العام.. وهذه ملامح مركز جبل "النور" الثقافي

بعد تطويره وتوفير الخدمات ومتطلبات الأمن والسلامة للزوار على طول مساره

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة عبر حسابها على "تويتر" ملامح المركز الثقافي بجبل النور "حراء" والذي يبعد عن المسجد الحرام 4 كم، وسيبدأ تشغيلها هذا العام 2021 ويقع على مساحة تقدّر بـ 67 ألف متر مربع.

وفى التفاصيل.. يضم المركز الذي يعتبر الوجهة المكية الجاذبة للسكان والزوار وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين؛ مركز الزوار، ومتحف القرآن الكريم، ومعرض الوحي، والمرافق التجارية، والخدمات.

فيما يضم المركز طريق الصعود إلى غار حراء؛ الذي سيعاد فتحه هذا العام بمشيئة الله، حيث روعي تطويره وتوفير الخدمات على طول المسار، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للزوار.

يشار إلى أن المركز يقع في جبل النور على شارع حسين سرحان بمكة المكرمة.

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إعادة فتح الصعود إلى غار "حراء" هذا العام.. وهذه ملامح مركز جبل "النور" الثقافي
سبق

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة عبر حسابها على "تويتر" ملامح المركز الثقافي بجبل النور "حراء" والذي يبعد عن المسجد الحرام 4 كم، وسيبدأ تشغيلها هذا العام 2021 ويقع على مساحة تقدّر بـ 67 ألف متر مربع.

وفى التفاصيل.. يضم المركز الذي يعتبر الوجهة المكية الجاذبة للسكان والزوار وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين؛ مركز الزوار، ومتحف القرآن الكريم، ومعرض الوحي، والمرافق التجارية، والخدمات.

فيما يضم المركز طريق الصعود إلى غار حراء؛ الذي سيعاد فتحه هذا العام بمشيئة الله، حيث روعي تطويره وتوفير الخدمات على طول المسار، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للزوار.

يشار إلى أن المركز يقع في جبل النور على شارع حسين سرحان بمكة المكرمة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
02:58 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
03:36 PM

إعادة فتح الصعود إلى غار "حراء" هذا العام.. وهذه ملامح مركز جبل "النور" الثقافي

بعد تطويره وتوفير الخدمات ومتطلبات الأمن والسلامة للزوار على طول مساره

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
952

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة عبر حسابها على "تويتر" ملامح المركز الثقافي بجبل النور "حراء" والذي يبعد عن المسجد الحرام 4 كم، وسيبدأ تشغيلها هذا العام 2021 ويقع على مساحة تقدّر بـ 67 ألف متر مربع.

وفى التفاصيل.. يضم المركز الذي يعتبر الوجهة المكية الجاذبة للسكان والزوار وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين؛ مركز الزوار، ومتحف القرآن الكريم، ومعرض الوحي، والمرافق التجارية، والخدمات.

فيما يضم المركز طريق الصعود إلى غار حراء؛ الذي سيعاد فتحه هذا العام بمشيئة الله، حيث روعي تطويره وتوفير الخدمات على طول المسار، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للزوار.

يشار إلى أن المركز يقع في جبل النور على شارع حسين سرحان بمكة المكرمة.

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