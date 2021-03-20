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الخرمة.. إنقاذ شاب تَعَرّض لقطع ونزيف إثر إصابته بـ"منشار كهربائي" أسفل البطن

العملية استغرقت أربع ساعات على يد فريق طبي متخصص من المستشفى العام

‬ تمكّن فريق طبي في مستشفى الخرمة العام، من إنقاذ شاب عشريني تعرض لقطع ونزيف حاد بعد إصابته بمنشار كهربائي في أسفل البطن و"الخصية".

وقال مدير مستشفى الخرمة، محمد شجاع السبيعي لـ"سبق": استقبلت طوارئ المستشفى صباح اليوم، شابًّا عشرينيًّا تَعَرض لإصابة خطيرة في كيس الصفن الأيمن، مع تشرذم الناحية حتى أسفل الناحية الإربية اليمنى؛ وذلك بسبب منشار كهربائي، مع نزيف دموي حاد.

وأضاف: على الفور، أجريت الإسعافات الأولية اللازمة، ونُقل المصاب على الفور إلى غرفة العمليات بعد أخذ موافقة المريض وذويه، وأجريت له عملية جراحية ناجحة.

وأشار "السبيعي" إلى أن العملية استغرقت أربع ساعات، على يد فريق طبي متخصص من المستشفى؛ حيث تم إصلاح وترميم الخصية والأنسجة والطبقات المحيطة، مع إجراء إصلاح تجميلي كامل للناحية.

وقدّم مدير مستشفى الخرمة العام شكره وتقديره لجميع أفراد الطاقم الطبي على ما قدموه.

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الخرمة.. إنقاذ شاب تَعَرّض لقطع ونزيف إثر إصابته بـ"منشار كهربائي" أسفل البطن
سبق

‬ تمكّن فريق طبي في مستشفى الخرمة العام، من إنقاذ شاب عشريني تعرض لقطع ونزيف حاد بعد إصابته بمنشار كهربائي في أسفل البطن و"الخصية".

وقال مدير مستشفى الخرمة، محمد شجاع السبيعي لـ"سبق": استقبلت طوارئ المستشفى صباح اليوم، شابًّا عشرينيًّا تَعَرض لإصابة خطيرة في كيس الصفن الأيمن، مع تشرذم الناحية حتى أسفل الناحية الإربية اليمنى؛ وذلك بسبب منشار كهربائي، مع نزيف دموي حاد.

وأضاف: على الفور، أجريت الإسعافات الأولية اللازمة، ونُقل المصاب على الفور إلى غرفة العمليات بعد أخذ موافقة المريض وذويه، وأجريت له عملية جراحية ناجحة.

وأشار "السبيعي" إلى أن العملية استغرقت أربع ساعات، على يد فريق طبي متخصص من المستشفى؛ حيث تم إصلاح وترميم الخصية والأنسجة والطبقات المحيطة، مع إجراء إصلاح تجميلي كامل للناحية.

وقدّم مدير مستشفى الخرمة العام شكره وتقديره لجميع أفراد الطاقم الطبي على ما قدموه.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
02:11 PM

الخرمة.. إنقاذ شاب تَعَرّض لقطع ونزيف إثر إصابته بـ"منشار كهربائي" أسفل البطن

العملية استغرقت أربع ساعات على يد فريق طبي متخصص من المستشفى العام

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محمد الزامل - الخرمة
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‬ تمكّن فريق طبي في مستشفى الخرمة العام، من إنقاذ شاب عشريني تعرض لقطع ونزيف حاد بعد إصابته بمنشار كهربائي في أسفل البطن و"الخصية".

وقال مدير مستشفى الخرمة، محمد شجاع السبيعي لـ"سبق": استقبلت طوارئ المستشفى صباح اليوم، شابًّا عشرينيًّا تَعَرض لإصابة خطيرة في كيس الصفن الأيمن، مع تشرذم الناحية حتى أسفل الناحية الإربية اليمنى؛ وذلك بسبب منشار كهربائي، مع نزيف دموي حاد.

وأضاف: على الفور، أجريت الإسعافات الأولية اللازمة، ونُقل المصاب على الفور إلى غرفة العمليات بعد أخذ موافقة المريض وذويه، وأجريت له عملية جراحية ناجحة.

وأشار "السبيعي" إلى أن العملية استغرقت أربع ساعات، على يد فريق طبي متخصص من المستشفى؛ حيث تم إصلاح وترميم الخصية والأنسجة والطبقات المحيطة، مع إجراء إصلاح تجميلي كامل للناحية.

وقدّم مدير مستشفى الخرمة العام شكره وتقديره لجميع أفراد الطاقم الطبي على ما قدموه.

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