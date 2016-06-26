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كورونا في العراق.. 4814 إصابة جديدة و28 حالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17061, فيما تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1226959 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق.. 4814 إصابة جديدة و28 حالة وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17061, فيما تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1226959 حالة.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
06:36 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:18 PM

كورونا في العراق.. 4814 إصابة جديدة و28 حالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17061, فيما تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1226959 حالة.

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