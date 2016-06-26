سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17061, فيما تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1226959 حالة.
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كورونا في العراق.. 4814 إصابة جديدة و28 حالة وفاة
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17061, فيما تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1226959 حالة.
سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
كورونا في العراق.. 4814 إصابة جديدة و28 حالة وفاة
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4814 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1321232 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17061, فيما تم تسجيل 4465 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1226959 حالة.