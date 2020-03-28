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"البقعة الساخنة".. "ترامب" يدرس الحجر على نيويورك

عدد الإصابات في الولاية بلغ 52318

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه يدرس فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على ولاية نيويورك، وربما نيوجيرسي وكونيتيكت؛ وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووصف "ترامب" في تصريح إلى الصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض نيويورك بـ"البقعة الساخنة"، واستبعد إغلاق المترو فيها، وفقًا لـ"الحرة".

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في وقت سابق اليوم أن عدد الحالات الإيجابية في الولاية بلغ 52318 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 728.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول نيويورك الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البقعة الساخنة".. "ترامب" يدرس الحجر على نيويورك
سبق

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه يدرس فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على ولاية نيويورك، وربما نيوجيرسي وكونيتيكت؛ وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووصف "ترامب" في تصريح إلى الصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض نيويورك بـ"البقعة الساخنة"، واستبعد إغلاق المترو فيها، وفقًا لـ"الحرة".

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في وقت سابق اليوم أن عدد الحالات الإيجابية في الولاية بلغ 52318 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 728.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
09:46 PM

"البقعة الساخنة".. "ترامب" يدرس الحجر على نيويورك

عدد الإصابات في الولاية بلغ 52318

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,171

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه يدرس فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على ولاية نيويورك، وربما نيوجيرسي وكونيتيكت؛ وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووصف "ترامب" في تصريح إلى الصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض نيويورك بـ"البقعة الساخنة"، واستبعد إغلاق المترو فيها، وفقًا لـ"الحرة".

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في وقت سابق اليوم أن عدد الحالات الإيجابية في الولاية بلغ 52318 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 728.

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