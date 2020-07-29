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شاهد.. لقطات مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًّا وصانعًا

تمت صناعتها من الحرير الخالص والذهب في مجمع الملك عبدالعزيز بمكة

عرضت قناة "الإخبارية" لقطات مصوَّرة للحظة بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، وذلك على يد 160 فنيًّا وصانعًا، جريًا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي التفاصيل، تتجه أنظار العالم الإسلامي الآن عبر القنوات السعودية لمشاهدة استبدال كسوة الكعبة الشريفة القديمة بكسوة جديدة بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس؛ إذ سيتم إنزال الكسوة القديمة، وإبدالها بالكسوة الجديدة التي تمت صناعتها من الحرير الخالص والذهب في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لقطات مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًّا وصانعًا
سبق

عرضت قناة "الإخبارية" لقطات مصوَّرة للحظة بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، وذلك على يد 160 فنيًّا وصانعًا، جريًا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي التفاصيل، تتجه أنظار العالم الإسلامي الآن عبر القنوات السعودية لمشاهدة استبدال كسوة الكعبة الشريفة القديمة بكسوة جديدة بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس؛ إذ سيتم إنزال الكسوة القديمة، وإبدالها بالكسوة الجديدة التي تمت صناعتها من الحرير الخالص والذهب في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
10:47 PM

شاهد.. لقطات مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًّا وصانعًا

تمت صناعتها من الحرير الخالص والذهب في مجمع الملك عبدالعزيز بمكة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
3,836

عرضت قناة "الإخبارية" لقطات مصوَّرة للحظة بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، وذلك على يد 160 فنيًّا وصانعًا، جريًا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي التفاصيل، تتجه أنظار العالم الإسلامي الآن عبر القنوات السعودية لمشاهدة استبدال كسوة الكعبة الشريفة القديمة بكسوة جديدة بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس؛ إذ سيتم إنزال الكسوة القديمة، وإبدالها بالكسوة الجديدة التي تمت صناعتها من الحرير الخالص والذهب في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

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