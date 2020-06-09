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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

تمتد مدة التدريب لسنتين وفق أعلى المعايير يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام 1441 / 1442هـ، علماً بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة السابعة والعشرين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ.

وتمتد مدة التدريب لسنتين وذلك في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

يُذكر أن المعهد يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين
سبق

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام 1441 / 1442هـ، علماً بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة السابعة والعشرين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ.

وتمتد مدة التدريب لسنتين وذلك في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

يُذكر أن المعهد يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:36 AM

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

تمتد مدة التدريب لسنتين وفق أعلى المعايير يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام 1441 / 1442هـ، علماً بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة السابعة والعشرين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ.

وتمتد مدة التدريب لسنتين وذلك في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

يُذكر أن المعهد يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

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