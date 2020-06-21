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الجوف.. تدخّل طبي عاجل لإنقاذ مصاب في حادث مروري

أصيب بخلع في الفقرات الرقبية مع رضوض متعددة وكسور

نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف، في إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري أدى إلى خلع في الفقرات الرقبية مع رضوض متعددة، وكسور متفرقة، حيث تم إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت مجموعة من الكسور، أسهمت بحمد الله في استقرار حالته الصحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المصاب تعرض لحادث مروري حيث تم إسعافه إلى مستشفى طبرجل العام، وعلى الفور قام الفريق الطبي بتشخيص الإصابة التي كادت أن تؤدي إلى أذية في النخاع الشوكي وخطر التعرض للشلل في الأطراف الأربعة، حيث تم مباشرة إجراء تثبيت للإصابة بواسطة مثبت الرقبة وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات مباشرة، لإجراء تثبيت لخلع الفقرات خلال الوقت المناسب بواسطة شرائح معدنية ومسامير حيث أستغرق العمل الجراحي 90 دقيقة، والمصاب حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر ولله الحمد.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. تدخّل طبي عاجل لإنقاذ مصاب في حادث مروري
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف، في إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري أدى إلى خلع في الفقرات الرقبية مع رضوض متعددة، وكسور متفرقة، حيث تم إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت مجموعة من الكسور، أسهمت بحمد الله في استقرار حالته الصحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المصاب تعرض لحادث مروري حيث تم إسعافه إلى مستشفى طبرجل العام، وعلى الفور قام الفريق الطبي بتشخيص الإصابة التي كادت أن تؤدي إلى أذية في النخاع الشوكي وخطر التعرض للشلل في الأطراف الأربعة، حيث تم مباشرة إجراء تثبيت للإصابة بواسطة مثبت الرقبة وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات مباشرة، لإجراء تثبيت لخلع الفقرات خلال الوقت المناسب بواسطة شرائح معدنية ومسامير حيث أستغرق العمل الجراحي 90 دقيقة، والمصاب حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر ولله الحمد.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:12 PM

الجوف.. تدخّل طبي عاجل لإنقاذ مصاب في حادث مروري

أصيب بخلع في الفقرات الرقبية مع رضوض متعددة وكسور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف، في إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري أدى إلى خلع في الفقرات الرقبية مع رضوض متعددة، وكسور متفرقة، حيث تم إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت مجموعة من الكسور، أسهمت بحمد الله في استقرار حالته الصحية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المصاب تعرض لحادث مروري حيث تم إسعافه إلى مستشفى طبرجل العام، وعلى الفور قام الفريق الطبي بتشخيص الإصابة التي كادت أن تؤدي إلى أذية في النخاع الشوكي وخطر التعرض للشلل في الأطراف الأربعة، حيث تم مباشرة إجراء تثبيت للإصابة بواسطة مثبت الرقبة وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات مباشرة، لإجراء تثبيت لخلع الفقرات خلال الوقت المناسب بواسطة شرائح معدنية ومسامير حيث أستغرق العمل الجراحي 90 دقيقة، والمصاب حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر ولله الحمد.

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