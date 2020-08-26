النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة كمبردج: تجارب لقاح فيروس كورونا في الخريف

بعد أن حصلت على تمويل حكومي قدره 2.5 مليون دولار

قالت جامعة كمبردج، اليوم الأربعاء، إنها تهدف إلى إجراء تجارب سريرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا في الخريف بعد أن حصلت على تمويل من الحكومة البريطانية قدره 1.9 مليون إسترليني (2.5 مليون دولار أمريكي).

وقال العلماء الذين يعكفون على تطوير اللقاح، إن منهجهم الذي يستخدم التسلسل الجيني لكل فيروسات كورونا المعروفة لشحذ الاستجابة المناعية قد يساعد على تجنب الآثار الضارة للاستجابة المناعية للالتهابات الشديدة.

ووفق رويترز ذكر جوناثان هيني، رئيس معمل الفيروسات الحيوانية المنشأ في جامعة كمبردج "نبحث عن نقاط ضعف.. في الفيروس يمكننا استخدامها لتطوير اللقاح لتوجيه الاستجابة المناعية في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "في النهاية نتطلع إلى صنع لقاح لن يقدم حماية من فيروس سارس-كوف-2 وحسب، إنما أيضاً من فيروسات كورونا الأخرى ذات الصلة التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر".

ولم تثبت التجارب السريرية بعد فاعلية أي لقاح لفيروس كورونا الذي يسبّب مرض كوفيد-19 رغم أن 30 لقاحاً تستخدم مجموعة مختلفة من التقنيات تخضع بالفعل لتجارب على البشر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جامعة كمبردج: تجارب لقاح فيروس كورونا في الخريف
سبق

قالت جامعة كمبردج، اليوم الأربعاء، إنها تهدف إلى إجراء تجارب سريرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا في الخريف بعد أن حصلت على تمويل من الحكومة البريطانية قدره 1.9 مليون إسترليني (2.5 مليون دولار أمريكي).

وقال العلماء الذين يعكفون على تطوير اللقاح، إن منهجهم الذي يستخدم التسلسل الجيني لكل فيروسات كورونا المعروفة لشحذ الاستجابة المناعية قد يساعد على تجنب الآثار الضارة للاستجابة المناعية للالتهابات الشديدة.

ووفق رويترز ذكر جوناثان هيني، رئيس معمل الفيروسات الحيوانية المنشأ في جامعة كمبردج "نبحث عن نقاط ضعف.. في الفيروس يمكننا استخدامها لتطوير اللقاح لتوجيه الاستجابة المناعية في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "في النهاية نتطلع إلى صنع لقاح لن يقدم حماية من فيروس سارس-كوف-2 وحسب، إنما أيضاً من فيروسات كورونا الأخرى ذات الصلة التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر".

ولم تثبت التجارب السريرية بعد فاعلية أي لقاح لفيروس كورونا الذي يسبّب مرض كوفيد-19 رغم أن 30 لقاحاً تستخدم مجموعة مختلفة من التقنيات تخضع بالفعل لتجارب على البشر.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
11:03 AM

جامعة كمبردج: تجارب لقاح فيروس كورونا في الخريف

بعد أن حصلت على تمويل حكومي قدره 2.5 مليون دولار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
611

قالت جامعة كمبردج، اليوم الأربعاء، إنها تهدف إلى إجراء تجارب سريرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا في الخريف بعد أن حصلت على تمويل من الحكومة البريطانية قدره 1.9 مليون إسترليني (2.5 مليون دولار أمريكي).

وقال العلماء الذين يعكفون على تطوير اللقاح، إن منهجهم الذي يستخدم التسلسل الجيني لكل فيروسات كورونا المعروفة لشحذ الاستجابة المناعية قد يساعد على تجنب الآثار الضارة للاستجابة المناعية للالتهابات الشديدة.

ووفق رويترز ذكر جوناثان هيني، رئيس معمل الفيروسات الحيوانية المنشأ في جامعة كمبردج "نبحث عن نقاط ضعف.. في الفيروس يمكننا استخدامها لتطوير اللقاح لتوجيه الاستجابة المناعية في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "في النهاية نتطلع إلى صنع لقاح لن يقدم حماية من فيروس سارس-كوف-2 وحسب، إنما أيضاً من فيروسات كورونا الأخرى ذات الصلة التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر".

ولم تثبت التجارب السريرية بعد فاعلية أي لقاح لفيروس كورونا الذي يسبّب مرض كوفيد-19 رغم أن 30 لقاحاً تستخدم مجموعة مختلفة من التقنيات تخضع بالفعل لتجارب على البشر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,952

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة