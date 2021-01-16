النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. القنصل الأميركي بجدة يلقي أبياتًا من قصيدة لقيس بن الملوح

خلال أمسية شعرية نظمتها جامعة الطائف المشاركة في الحديقة الثقافية

شارك القنصل العام الأميركي بمدينة جدة راين كليها، بإلقاء أبيات شعرية من قصيدة للشاعر العربي قيس بن الملوح خلال الأمسية الشعرية الأولى التي نظمتها جامعة الطائف، ضمن مشاركات الجامعة في فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة، المقامة في الواجهة البحرية الجديدة بجدة.

وشارك في الأمسية الشعرية الأولى من بين ثلاث أمسيات ثقافية تنظمهاالجامعة ضمن فعاليات الحديقة الثقافية، الشعراء عبدالعزيز الأزوري، ورداد الهذلي، ودلال راضي، بينما قدمها مشاري الوسمي.

وتشارك جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية بعرض مسرحي بعنوان "همة شامخة"، إضافة إلى مسابقة بعنوان "فصيح مكة"، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية.

وتهدف فعاليات المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاءالشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاوروالتعبير.

ويشارك في تحكيم المسابقة كل من الدكتور طلال الثقفي، والدكتورةالريم الفواز، والدكتور ناهس العضياني، ويقدمها الدكتور عبدالرحمن المالكي.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل دشن فعاليات الحديقة الثقافية الأربعاء الماضي.

وتهدف مشاركة جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية، التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، إلى تهيئة بيئة معرفية وأجواء ثقافية منوعة لكافة أفراد المجتمع، وكذلك تعزيز نموذج القدوة.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي، الذي تقام الحديقة الثقافية ضمن فعالياته،ركز في نسخته الحالية على أهمية اللغة العربية وربطها بالذكاء الاصطناعي، وتقديم منظومة من المبادرات لاستخدام اللغة العربية في منطقة مكة المكرمة.

ورشحت جامعة الطائف ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي،هي: مبادرة "تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة"،ومبادرة "منصة تبيان"، إضافة إلى مبادرة "لغة القرآن كيان وانتماء".

القنصل الأميركي بجدة جامعة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. القنصل الأميركي بجدة يلقي أبياتًا من قصيدة لقيس بن الملوح
سبق

شارك القنصل العام الأميركي بمدينة جدة راين كليها، بإلقاء أبيات شعرية من قصيدة للشاعر العربي قيس بن الملوح خلال الأمسية الشعرية الأولى التي نظمتها جامعة الطائف، ضمن مشاركات الجامعة في فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة، المقامة في الواجهة البحرية الجديدة بجدة.

وشارك في الأمسية الشعرية الأولى من بين ثلاث أمسيات ثقافية تنظمهاالجامعة ضمن فعاليات الحديقة الثقافية، الشعراء عبدالعزيز الأزوري، ورداد الهذلي، ودلال راضي، بينما قدمها مشاري الوسمي.

وتشارك جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية بعرض مسرحي بعنوان "همة شامخة"، إضافة إلى مسابقة بعنوان "فصيح مكة"، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية.

وتهدف فعاليات المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاءالشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاوروالتعبير.

ويشارك في تحكيم المسابقة كل من الدكتور طلال الثقفي، والدكتورةالريم الفواز، والدكتور ناهس العضياني، ويقدمها الدكتور عبدالرحمن المالكي.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل دشن فعاليات الحديقة الثقافية الأربعاء الماضي.

وتهدف مشاركة جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية، التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، إلى تهيئة بيئة معرفية وأجواء ثقافية منوعة لكافة أفراد المجتمع، وكذلك تعزيز نموذج القدوة.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي، الذي تقام الحديقة الثقافية ضمن فعالياته،ركز في نسخته الحالية على أهمية اللغة العربية وربطها بالذكاء الاصطناعي، وتقديم منظومة من المبادرات لاستخدام اللغة العربية في منطقة مكة المكرمة.

ورشحت جامعة الطائف ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي،هي: مبادرة "تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة"،ومبادرة "منصة تبيان"، إضافة إلى مبادرة "لغة القرآن كيان وانتماء".

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
05:25 PM

بالفيديو.. القنصل الأميركي بجدة يلقي أبياتًا من قصيدة لقيس بن الملوح

خلال أمسية شعرية نظمتها جامعة الطائف المشاركة في الحديقة الثقافية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,888

شارك القنصل العام الأميركي بمدينة جدة راين كليها، بإلقاء أبيات شعرية من قصيدة للشاعر العربي قيس بن الملوح خلال الأمسية الشعرية الأولى التي نظمتها جامعة الطائف، ضمن مشاركات الجامعة في فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة، المقامة في الواجهة البحرية الجديدة بجدة.

وشارك في الأمسية الشعرية الأولى من بين ثلاث أمسيات ثقافية تنظمهاالجامعة ضمن فعاليات الحديقة الثقافية، الشعراء عبدالعزيز الأزوري، ورداد الهذلي، ودلال راضي، بينما قدمها مشاري الوسمي.

وتشارك جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية بعرض مسرحي بعنوان "همة شامخة"، إضافة إلى مسابقة بعنوان "فصيح مكة"، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية.

وتهدف فعاليات المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاءالشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاوروالتعبير.

ويشارك في تحكيم المسابقة كل من الدكتور طلال الثقفي، والدكتورةالريم الفواز، والدكتور ناهس العضياني، ويقدمها الدكتور عبدالرحمن المالكي.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل دشن فعاليات الحديقة الثقافية الأربعاء الماضي.

وتهدف مشاركة جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية، التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، إلى تهيئة بيئة معرفية وأجواء ثقافية منوعة لكافة أفراد المجتمع، وكذلك تعزيز نموذج القدوة.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي، الذي تقام الحديقة الثقافية ضمن فعالياته،ركز في نسخته الحالية على أهمية اللغة العربية وربطها بالذكاء الاصطناعي، وتقديم منظومة من المبادرات لاستخدام اللغة العربية في منطقة مكة المكرمة.

ورشحت جامعة الطائف ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي،هي: مبادرة "تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة"،ومبادرة "منصة تبيان"، إضافة إلى مبادرة "لغة القرآن كيان وانتماء".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,895
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,998
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,050

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة