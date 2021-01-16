بالفيديو.. القنصل الأميركي بجدة يلقي أبياتًا من قصيدة لقيس بن الملوح

خلال أمسية شعرية نظمتها جامعة الطائف المشاركة في الحديقة الثقافية

شارك القنصل العام الأميركي بمدينة جدة راين كليها، بإلقاء أبيات شعرية من قصيدة للشاعر العربي قيس بن الملوح خلال الأمسية الشعرية الأولى التي نظمتها جامعة الطائف، ضمن مشاركات الجامعة في فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة، المقامة في الواجهة البحرية الجديدة بجدة.

وشارك في الأمسية الشعرية الأولى من بين ثلاث أمسيات ثقافية تنظمهاالجامعة ضمن فعاليات الحديقة الثقافية، الشعراء عبدالعزيز الأزوري، ورداد الهذلي، ودلال راضي، بينما قدمها مشاري الوسمي.

وتشارك جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية بعرض مسرحي بعنوان "همة شامخة"، إضافة إلى مسابقة بعنوان "فصيح مكة"، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية.

وتهدف فعاليات المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاءالشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاوروالتعبير.

ويشارك في تحكيم المسابقة كل من الدكتور طلال الثقفي، والدكتورةالريم الفواز، والدكتور ناهس العضياني، ويقدمها الدكتور عبدالرحمن المالكي.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل دشن فعاليات الحديقة الثقافية الأربعاء الماضي.

وتهدف مشاركة جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية، التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، إلى تهيئة بيئة معرفية وأجواء ثقافية منوعة لكافة أفراد المجتمع، وكذلك تعزيز نموذج القدوة.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي، الذي تقام الحديقة الثقافية ضمن فعالياته،ركز في نسخته الحالية على أهمية اللغة العربية وربطها بالذكاء الاصطناعي، وتقديم منظومة من المبادرات لاستخدام اللغة العربية في منطقة مكة المكرمة.

ورشحت جامعة الطائف ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي،هي: مبادرة "تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة"،ومبادرة "منصة تبيان"، إضافة إلى مبادرة "لغة القرآن كيان وانتماء".