أمير الجوف يطّلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكاتب الإمارة

قال: المملكة بذلت الغالي والنفيس لمكافحة هذا الوباء وتخفيف آثاره

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التدابير والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قِبَل إمارة المنطقة؛ إثر صدور الأمر الكريم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وممارسة الموظفين لأعمالهم المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية "البرتوكولات الوقائية" المحددة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم، بوكلاء الإمارة، مستمعًا من وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان لشرح عن تلك الإجراءات، وما تم اتخاذه من تدابير وقائية وإرشادية وتوعوية في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، ثم قام بجولة على عدد من مكاتب الإمارة؛ مطلعًا على إجراءات الكشف الحراري على الموظفين وغرفة العزل، وتطبيق نسبة حضور الموظفين من الحد الأدنى وشاشات العرض التوعوية.

وقال بهذه المناسبة: إن الدولة -أيدها الله- بذلت الغالي والنفيس بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمكافحة هذا الوباء وتخفيف آثاره على الفرد والمجتمع؛ حيث عمل -أيده الله- على توحيد الجهود في جميع القطاعات وضخ الميزانيات لكي تقوم أجهزة الدولة بواجباتها لمكافحة الجائحة، وتوحدت الجهود بمتابعة دقيقة من قِبَل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لقيادة هذه الأزمة بكل حكمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل حمايتنا جميعًا والحفاظ على صحة الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الوطن والنهوض به.

ولفت أمير منطقة الجوف الانتباه إلى أننا نعود بحذر لحياتنا الطبيعية بعد أن نجحنا في إدراكنا لخطورة فيروس كورونا، وتعلمنا خلال الفترة الماضية كيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه لنحمي أحبتنا ومجتمعنا، كلمات الشكر نزفها لكل المخلصين والمجتهدين سواء العاملين في الميدان، أو حتى مَن هم في بيوتهم؛ فقد ساهموا بوعيهم وامتثالهم للقرارات والتوجيهات في محاربة هذه الجائحة.

ودعا الجميع لرفع شعار #نعود_بحذر لنكلل تلك الجهود المبذولة بالنجاح؛ فنحن -ولله الحمد- نعيش بين مجتمع يعي كيف يعود لحياته الطبيعية ويتجاوز هذه الأزمة بسلام ويعيش في بيئة آمنة مطمئنة تُساهم في بناء وطن العز والشموخ بوعينا والتزامنا بتوجيهات وزارة الصحة.