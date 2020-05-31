النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يطّلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكاتب الإمارة

قال: المملكة بذلت الغالي والنفيس لمكافحة هذا الوباء وتخفيف آثاره

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التدابير والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قِبَل إمارة المنطقة؛ إثر صدور الأمر الكريم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وممارسة الموظفين لأعمالهم المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية "البرتوكولات الوقائية" المحددة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم، بوكلاء الإمارة، مستمعًا من وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان لشرح عن تلك الإجراءات، وما تم اتخاذه من تدابير وقائية وإرشادية وتوعوية في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، ثم قام بجولة على عدد من مكاتب الإمارة؛ مطلعًا على إجراءات الكشف الحراري على الموظفين وغرفة العزل، وتطبيق نسبة حضور الموظفين من الحد الأدنى وشاشات العرض التوعوية.

وقال بهذه المناسبة: إن الدولة -أيدها الله- بذلت الغالي والنفيس بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمكافحة هذا الوباء وتخفيف آثاره على الفرد والمجتمع؛ حيث عمل -أيده الله- على توحيد الجهود في جميع القطاعات وضخ الميزانيات لكي تقوم أجهزة الدولة بواجباتها لمكافحة الجائحة، وتوحدت الجهود بمتابعة دقيقة من قِبَل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لقيادة هذه الأزمة بكل حكمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل حمايتنا جميعًا والحفاظ على صحة الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الوطن والنهوض به.

ولفت أمير منطقة الجوف الانتباه إلى أننا نعود بحذر لحياتنا الطبيعية بعد أن نجحنا في إدراكنا لخطورة فيروس كورونا، وتعلمنا خلال الفترة الماضية كيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه لنحمي أحبتنا ومجتمعنا، كلمات الشكر نزفها لكل المخلصين والمجتهدين سواء العاملين في الميدان، أو حتى مَن هم في بيوتهم؛ فقد ساهموا بوعيهم وامتثالهم للقرارات والتوجيهات في محاربة هذه الجائحة.

ودعا الجميع لرفع شعار #نعود_بحذر لنكلل تلك الجهود المبذولة بالنجاح؛ فنحن -ولله الحمد- نعيش بين مجتمع يعي كيف يعود لحياته الطبيعية ويتجاوز هذه الأزمة بسلام ويعيش في بيئة آمنة مطمئنة تُساهم في بناء وطن العز والشموخ بوعينا والتزامنا بتوجيهات وزارة الصحة.

أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يطّلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكاتب الإمارة
سبق

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التدابير والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قِبَل إمارة المنطقة؛ إثر صدور الأمر الكريم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وممارسة الموظفين لأعمالهم المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية "البرتوكولات الوقائية" المحددة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم، بوكلاء الإمارة، مستمعًا من وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان لشرح عن تلك الإجراءات، وما تم اتخاذه من تدابير وقائية وإرشادية وتوعوية في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، ثم قام بجولة على عدد من مكاتب الإمارة؛ مطلعًا على إجراءات الكشف الحراري على الموظفين وغرفة العزل، وتطبيق نسبة حضور الموظفين من الحد الأدنى وشاشات العرض التوعوية.

وقال بهذه المناسبة: إن الدولة -أيدها الله- بذلت الغالي والنفيس بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمكافحة هذا الوباء وتخفيف آثاره على الفرد والمجتمع؛ حيث عمل -أيده الله- على توحيد الجهود في جميع القطاعات وضخ الميزانيات لكي تقوم أجهزة الدولة بواجباتها لمكافحة الجائحة، وتوحدت الجهود بمتابعة دقيقة من قِبَل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لقيادة هذه الأزمة بكل حكمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل حمايتنا جميعًا والحفاظ على صحة الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الوطن والنهوض به.

ولفت أمير منطقة الجوف الانتباه إلى أننا نعود بحذر لحياتنا الطبيعية بعد أن نجحنا في إدراكنا لخطورة فيروس كورونا، وتعلمنا خلال الفترة الماضية كيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه لنحمي أحبتنا ومجتمعنا، كلمات الشكر نزفها لكل المخلصين والمجتهدين سواء العاملين في الميدان، أو حتى مَن هم في بيوتهم؛ فقد ساهموا بوعيهم وامتثالهم للقرارات والتوجيهات في محاربة هذه الجائحة.

ودعا الجميع لرفع شعار #نعود_بحذر لنكلل تلك الجهود المبذولة بالنجاح؛ فنحن -ولله الحمد- نعيش بين مجتمع يعي كيف يعود لحياته الطبيعية ويتجاوز هذه الأزمة بسلام ويعيش في بيئة آمنة مطمئنة تُساهم في بناء وطن العز والشموخ بوعينا والتزامنا بتوجيهات وزارة الصحة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
11:27 AM

أمير الجوف يطّلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكاتب الإمارة

قال: المملكة بذلت الغالي والنفيس لمكافحة هذا الوباء وتخفيف آثاره

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
0
556

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التدابير والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قِبَل إمارة المنطقة؛ إثر صدور الأمر الكريم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وممارسة الموظفين لأعمالهم المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية "البرتوكولات الوقائية" المحددة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم، بوكلاء الإمارة، مستمعًا من وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان لشرح عن تلك الإجراءات، وما تم اتخاذه من تدابير وقائية وإرشادية وتوعوية في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة، ثم قام بجولة على عدد من مكاتب الإمارة؛ مطلعًا على إجراءات الكشف الحراري على الموظفين وغرفة العزل، وتطبيق نسبة حضور الموظفين من الحد الأدنى وشاشات العرض التوعوية.

وقال بهذه المناسبة: إن الدولة -أيدها الله- بذلت الغالي والنفيس بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمكافحة هذا الوباء وتخفيف آثاره على الفرد والمجتمع؛ حيث عمل -أيده الله- على توحيد الجهود في جميع القطاعات وضخ الميزانيات لكي تقوم أجهزة الدولة بواجباتها لمكافحة الجائحة، وتوحدت الجهود بمتابعة دقيقة من قِبَل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لقيادة هذه الأزمة بكل حكمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل حمايتنا جميعًا والحفاظ على صحة الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الوطن والنهوض به.

ولفت أمير منطقة الجوف الانتباه إلى أننا نعود بحذر لحياتنا الطبيعية بعد أن نجحنا في إدراكنا لخطورة فيروس كورونا، وتعلمنا خلال الفترة الماضية كيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه لنحمي أحبتنا ومجتمعنا، كلمات الشكر نزفها لكل المخلصين والمجتهدين سواء العاملين في الميدان، أو حتى مَن هم في بيوتهم؛ فقد ساهموا بوعيهم وامتثالهم للقرارات والتوجيهات في محاربة هذه الجائحة.

ودعا الجميع لرفع شعار #نعود_بحذر لنكلل تلك الجهود المبذولة بالنجاح؛ فنحن -ولله الحمد- نعيش بين مجتمع يعي كيف يعود لحياته الطبيعية ويتجاوز هذه الأزمة بسلام ويعيش في بيئة آمنة مطمئنة تُساهم في بناء وطن العز والشموخ بوعينا والتزامنا بتوجيهات وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,993
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,973
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,747

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة