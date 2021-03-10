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"لنجعلها خضراء" تُسهم في زراعة 300 ألف شجرة بمصنع أسمنت اليمامة الجديد شرق الرياض

مواكبة لرؤية 2030 ولتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومصنع شركة أسمنت اليمامة الجديد بشرق العاصمة الرياض، بدأت الشركة بزراعة ٣٠٠ ألف شجرة ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء. "

وذلك مواكبة لرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ والتي تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام والجهات الحكومية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تحقيقها مختلف القطاعات الخاصة والعامة بالمملكة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت حملة "لنجعلها خضراء"، والتي تغطي 165 موقعًا في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعًا تابعًا للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر - 30 إبريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

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"لنجعلها خضراء" تُسهم في زراعة 300 ألف شجرة بمصنع أسمنت اليمامة الجديد شرق الرياض
سبق

ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومصنع شركة أسمنت اليمامة الجديد بشرق العاصمة الرياض، بدأت الشركة بزراعة ٣٠٠ ألف شجرة ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء. "

وذلك مواكبة لرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ والتي تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام والجهات الحكومية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تحقيقها مختلف القطاعات الخاصة والعامة بالمملكة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت حملة "لنجعلها خضراء"، والتي تغطي 165 موقعًا في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعًا تابعًا للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر - 30 إبريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
10:01 PM

"لنجعلها خضراء" تُسهم في زراعة 300 ألف شجرة بمصنع أسمنت اليمامة الجديد شرق الرياض

مواكبة لرؤية 2030 ولتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومصنع شركة أسمنت اليمامة الجديد بشرق العاصمة الرياض، بدأت الشركة بزراعة ٣٠٠ ألف شجرة ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء. "

وذلك مواكبة لرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ والتي تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام والجهات الحكومية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تحقيقها مختلف القطاعات الخاصة والعامة بالمملكة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت حملة "لنجعلها خضراء"، والتي تغطي 165 موقعًا في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعًا تابعًا للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر - 30 إبريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

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