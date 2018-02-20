"المدني" ينفذ تجربة فرضية في شركة الغاز بجدة

بمشاركة الصحة والهلال الأحمر والجهات الأمنية

أجرت مديرية الدفاع المدني بمشاركة الصحة والهلال الأحمر والجهات الأمنية، في جدة صباح اليوم، تجربة فرضية في شركة الغاز شرق المحافظة.

وجاء في سيناريو التجربة الفرضية وفقًا للناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن بلاغاً ورد إلى مركز العمليات الموحد عن تسرب غاز بداخل الشركة؛ مما أدى إلى اندلاع حريق استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.

وأضاف: مع وصول فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة من دوريات أمنية وفرق الهلال الأحمر والمرور ومندوبي شركة الغاز والشؤون الصحية، أخذت كل جهة موقعها في منطقة الحريق وعمل طوق أمني يمنع الدخول إلى منطقة العمليات، وفي تلك الأثناء بدأ الدفاع المدني في تحديد نقطة مكامن تسرب الغاز الذي اتضح أنه ناتج عن تسرب من صمام الخلط بداخل وحدة خلط الغازات، وتم التعامل مع التسرب من قبل فرق التدخل، بينما عملت فرق الإطفاء على مكافحة الحريق وتبريد المناطق التي قد تشكل خطورة في حال وصول مصدر حراري لها.

وأشار سرحان إلى أن سيناريو التجربة الفرضية سجلت حالة وفاة تم نقلها عن طريق الجهات المعنية إلى المستشفى، وتعد التجارب الفرضية التي يجريها الدفاع المدني مع القطاع الحكومي والأهلي سعياً للوقوف على استعداد الجهات المعنية المشاركة مع الدفاع المدني في مثل تلك الحوادث، كما يعمد إلى الوقوف على مدى تعامل فرق الدفاع المدني بكافة جوانبها مع الحوادث التي قد تصل لحوادث متطورة.