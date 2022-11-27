قالت شركة نوفافاكس لصناعة الأدوية، الجمعة: إنها بدأت العمل على نسخة جديدة من لقاح مضاد لكورونا، لاستهداف المتحور "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا، وإن الجرعات ستكون جاهزة للاختبار والتصنيع في الأسابيع القليلة المقبلة. وتحتوي الجرعة الجديدة على جزء من البروتين الخاص بالتحور، والذي لا يمكن أن يسبب المرض، ولكن يمكنه تحفيز جهاز المناعة. وأوضحت الشركة أنها بدأت في تطوير اللقاح بناء على بروتين خاص بالتسلسل الجيني المعروف للمتحور "B.1.1.529"، والذي أسمته منظمة الصحة العالمية، الجمعة: "أوميكرون". وقال متحدث باسم الشركة: "العمل الأولي سيستغرق بضعة أسابيع". وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة بنحو 9 في المئة، الجمعة. وحصل لقاح نوفافاكس المضاد لكورونا على أول موافقة لاستخدامه في حالات الطوارئ، بوقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، في إندونيسيا والفلبين. وأضافت الشركة أنها في طريقها لتقديم طلب للحصول على موافقة السلطات الصحية في الولايات المتحدة لاستخدام اللقاح بحلول نهاية العام. وقد تقدمت أيضًا بطلبات للحصول على الموافقات من وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات الصحية في كندا. وقالت شركات أخرى تصنع لقاحات مضادة لكورونا، مثل بيونتك وجونسون آند جونسون: إنها تختبر فعالية لقاحاتها ضد المتحور الجديد أوميكرون. ومن جانب آخر قالت شركة "إينوفيو- Inovio": إنها بدأت اختبار لقاحها INO-4800، لتقييم فعاليته ضد المتحور الجديد. وتتوقع الشركة أن يستغرق الاختبار حوالي أسبوعين. وأضافت إينوفيو أنها تخطط في الوقت نفسه لتصنيع لقاح جديد يستهدف أوميكرون على وجه التحديد. ويذكر أنه في وقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، استأنفت الشركة المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها في الولايات المتحدة، بعد توقف دام 14 شهرًا.

شركات أدوية: هذا هو الوقت اللازم لتصنيع لقاح ضد المتحور الجديد أيمن حسن سبق 2021-11-27 قالت شركة نوفافاكس لصناعة الأدوية، الجمعة: إنها بدأت العمل على نسخة جديدة من لقاح مضاد لكورونا، لاستهداف المتحور "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا، وإن الجرعات ستكون جاهزة للاختبار والتصنيع في الأسابيع القليلة المقبلة.



وتحتوي الجرعة الجديدة على جزء من البروتين الخاص بالتحور، والذي لا يمكن أن يسبب المرض، ولكن يمكنه تحفيز جهاز المناعة.



وأوضحت الشركة أنها بدأت في تطوير اللقاح بناء على بروتين خاص بالتسلسل الجيني المعروف للمتحور "B.1.1.529"، والذي أسمته منظمة الصحة العالمية، الجمعة: "أوميكرون".



وقال متحدث باسم الشركة: "العمل الأولي سيستغرق بضعة أسابيع". وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة بنحو 9 في المئة، الجمعة.



وحصل لقاح نوفافاكس المضاد لكورونا على أول موافقة لاستخدامه في حالات الطوارئ، بوقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، في إندونيسيا والفلبين.



وأضافت الشركة أنها في طريقها لتقديم طلب للحصول على موافقة السلطات الصحية في الولايات المتحدة لاستخدام اللقاح بحلول نهاية العام. وقد تقدمت أيضًا بطلبات للحصول على الموافقات من وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات الصحية في كندا.



وقالت شركات أخرى تصنع لقاحات مضادة لكورونا، مثل بيونتك وجونسون آند جونسون: إنها تختبر فعالية لقاحاتها ضد المتحور الجديد أوميكرون.



ومن جانب آخر قالت شركة "إينوفيو- Inovio": إنها بدأت اختبار لقاحها INO-4800، لتقييم فعاليته ضد المتحور الجديد. وتتوقع الشركة أن يستغرق الاختبار حوالي أسبوعين.



وأضافت إينوفيو أنها تخطط في الوقت نفسه لتصنيع لقاح جديد يستهدف أوميكرون على وجه التحديد.



ويذكر أنه في وقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، استأنفت الشركة المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها في الولايات المتحدة، بعد توقف دام 14 شهرًا.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 10:57 AM

شركات أدوية: هذا هو الوقت اللازم لتصنيع لقاح ضد المتحور الجديد نوفافاكس: بدأنا العمل على نسخة جديدة من اللقاح لاستهداف "اوميكرون"





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قالت شركة نوفافاكس لصناعة الأدوية، الجمعة: إنها بدأت العمل على نسخة جديدة من لقاح مضاد لكورونا، لاستهداف المتحور "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا، وإن الجرعات ستكون جاهزة للاختبار والتصنيع في الأسابيع القليلة المقبلة.



وتحتوي الجرعة الجديدة على جزء من البروتين الخاص بالتحور، والذي لا يمكن أن يسبب المرض، ولكن يمكنه تحفيز جهاز المناعة.



وأوضحت الشركة أنها بدأت في تطوير اللقاح بناء على بروتين خاص بالتسلسل الجيني المعروف للمتحور "B.1.1.529"، والذي أسمته منظمة الصحة العالمية، الجمعة: "أوميكرون".



وقال متحدث باسم الشركة: "العمل الأولي سيستغرق بضعة أسابيع". وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة بنحو 9 في المئة، الجمعة.



وحصل لقاح نوفافاكس المضاد لكورونا على أول موافقة لاستخدامه في حالات الطوارئ، بوقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، في إندونيسيا والفلبين.



وأضافت الشركة أنها في طريقها لتقديم طلب للحصول على موافقة السلطات الصحية في الولايات المتحدة لاستخدام اللقاح بحلول نهاية العام. وقد تقدمت أيضًا بطلبات للحصول على الموافقات من وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات الصحية في كندا.



وقالت شركات أخرى تصنع لقاحات مضادة لكورونا، مثل بيونتك وجونسون آند جونسون: إنها تختبر فعالية لقاحاتها ضد المتحور الجديد أوميكرون.



ومن جانب آخر قالت شركة "إينوفيو- Inovio": إنها بدأت اختبار لقاحها INO-4800، لتقييم فعاليته ضد المتحور الجديد. وتتوقع الشركة أن يستغرق الاختبار حوالي أسبوعين.



وأضافت إينوفيو أنها تخطط في الوقت نفسه لتصنيع لقاح جديد يستهدف أوميكرون على وجه التحديد.



ويذكر أنه في وقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، استأنفت الشركة المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها في الولايات المتحدة، بعد توقف دام 14 شهرًا.