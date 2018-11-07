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أهالي القصيم عن زيارة الملك: تحمل الخير والنماء وتعكس حجم التلاحم

قالوا: يعجز الحرف عن حمل مشاعر الفرح والسرور بمقدم سلمان الخير

عبّر عددٌ من أهالي منطقة القصيم عن فرحتهم الغامرة وسعادتهم البالغة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة القصيم.

وسطر عددٌ من الأهالي أجمل عبارات الترحيب بمقدم المليك المفدى للمنطقة.

وقالوا "يعجز الحرف عن حمل مشاعر الفرح والسرور بمقدم سلمان الخير"؛ مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل لهم قيمة وتوضح أهمية الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب.

ولفتوا النظر إلى أنهم يستقبلون خادم الحرمين الشريفين بالدعاء بأن يوفقه الله لخدمة هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي، وأن يحفظه الله، وأن تتواصل على يديه مسيرة العطاء.

وأكّدوا أن قلوبهم تغمرها السعادة بهذه الزيارة التي ستبقى عالقة بالأذهان، وتحمل الخير والنماء وتعكس حجم التلاحم والترابط بين الحاكم والمحكوم.

ونوّهوا بما تشهده المنطقة بمدنها ومحافظاتها كافة من حركة بناء وتشييد دائبة تترجم حرص القيادة الرشيدة على استمرار تدفق المشاريع الإنتاجية والخدمية الضخمة بما يُسهم في تحقيق تنمية شاملة متوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة، لينتشر الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية ورغد العيش في أرجاء المملكة كافة.

وسألوا الله - العلي القدير - أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، لما يحب ويرضى، لخدمة الدين والوطن، وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار ورغد العيش.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي القصيم عن زيارة الملك: تحمل الخير والنماء وتعكس حجم التلاحم
سبق

عبّر عددٌ من أهالي منطقة القصيم عن فرحتهم الغامرة وسعادتهم البالغة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة القصيم.

وسطر عددٌ من الأهالي أجمل عبارات الترحيب بمقدم المليك المفدى للمنطقة.

وقالوا "يعجز الحرف عن حمل مشاعر الفرح والسرور بمقدم سلمان الخير"؛ مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل لهم قيمة وتوضح أهمية الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب.

ولفتوا النظر إلى أنهم يستقبلون خادم الحرمين الشريفين بالدعاء بأن يوفقه الله لخدمة هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي، وأن يحفظه الله، وأن تتواصل على يديه مسيرة العطاء.

وأكّدوا أن قلوبهم تغمرها السعادة بهذه الزيارة التي ستبقى عالقة بالأذهان، وتحمل الخير والنماء وتعكس حجم التلاحم والترابط بين الحاكم والمحكوم.

ونوّهوا بما تشهده المنطقة بمدنها ومحافظاتها كافة من حركة بناء وتشييد دائبة تترجم حرص القيادة الرشيدة على استمرار تدفق المشاريع الإنتاجية والخدمية الضخمة بما يُسهم في تحقيق تنمية شاملة متوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة، لينتشر الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية ورغد العيش في أرجاء المملكة كافة.

وسألوا الله - العلي القدير - أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، لما يحب ويرضى، لخدمة الدين والوطن، وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار ورغد العيش.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
08:36 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:16 PM

أهالي القصيم عن زيارة الملك: تحمل الخير والنماء وتعكس حجم التلاحم

قالوا: يعجز الحرف عن حمل مشاعر الفرح والسرور بمقدم سلمان الخير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبّر عددٌ من أهالي منطقة القصيم عن فرحتهم الغامرة وسعادتهم البالغة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة القصيم.

وسطر عددٌ من الأهالي أجمل عبارات الترحيب بمقدم المليك المفدى للمنطقة.

وقالوا "يعجز الحرف عن حمل مشاعر الفرح والسرور بمقدم سلمان الخير"؛ مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل لهم قيمة وتوضح أهمية الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب.

ولفتوا النظر إلى أنهم يستقبلون خادم الحرمين الشريفين بالدعاء بأن يوفقه الله لخدمة هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي، وأن يحفظه الله، وأن تتواصل على يديه مسيرة العطاء.

وأكّدوا أن قلوبهم تغمرها السعادة بهذه الزيارة التي ستبقى عالقة بالأذهان، وتحمل الخير والنماء وتعكس حجم التلاحم والترابط بين الحاكم والمحكوم.

ونوّهوا بما تشهده المنطقة بمدنها ومحافظاتها كافة من حركة بناء وتشييد دائبة تترجم حرص القيادة الرشيدة على استمرار تدفق المشاريع الإنتاجية والخدمية الضخمة بما يُسهم في تحقيق تنمية شاملة متوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة، لينتشر الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية ورغد العيش في أرجاء المملكة كافة.

وسألوا الله - العلي القدير - أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، لما يحب ويرضى، لخدمة الدين والوطن، وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار ورغد العيش.

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