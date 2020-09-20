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مدرب التعاون "كارتيرون": العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز

قال إن فريقه جاهز لمواجهة الشارقة في دوري الأبطال

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون "الفرنسي" باتريس كارتيرون، إن ضغط المباريات المتتالية في زمن قصير منعه من التعرف على لاعبي فريقه بشكل أكبر، مشيراً إلى أنهم يسعون لتقديم صورة جيدة عن التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا .

وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الشارقة الإماراتي غدًا الاثنين: "نلعب مباريات متتالية بوقت قصير الأمر الذي يمنعني من التعرف بشكل أكبر على المجموعة، لكن مجملاً في المباراة الماضية كان لدينا إيجابيات عدة يمكن البناء عليها وتطويرها من أجل تحسين مستوى الفريق ومن خلال العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز".

مدرب التعاون باتريس كارتيرون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب التعاون "كارتيرون": العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز
سبق

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون "الفرنسي" باتريس كارتيرون، إن ضغط المباريات المتتالية في زمن قصير منعه من التعرف على لاعبي فريقه بشكل أكبر، مشيراً إلى أنهم يسعون لتقديم صورة جيدة عن التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا .

وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الشارقة الإماراتي غدًا الاثنين: "نلعب مباريات متتالية بوقت قصير الأمر الذي يمنعني من التعرف بشكل أكبر على المجموعة، لكن مجملاً في المباراة الماضية كان لدينا إيجابيات عدة يمكن البناء عليها وتطويرها من أجل تحسين مستوى الفريق ومن خلال العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
03:01 PM

مدرب التعاون "كارتيرون": العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز

قال إن فريقه جاهز لمواجهة الشارقة في دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون "الفرنسي" باتريس كارتيرون، إن ضغط المباريات المتتالية في زمن قصير منعه من التعرف على لاعبي فريقه بشكل أكبر، مشيراً إلى أنهم يسعون لتقديم صورة جيدة عن التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا .

وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الشارقة الإماراتي غدًا الاثنين: "نلعب مباريات متتالية بوقت قصير الأمر الذي يمنعني من التعرف بشكل أكبر على المجموعة، لكن مجملاً في المباراة الماضية كان لدينا إيجابيات عدة يمكن البناء عليها وتطويرها من أجل تحسين مستوى الفريق ومن خلال العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز".

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