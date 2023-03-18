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جمعية زواج جدة تطلق برنامجًا تدريبيًّا عن بعد لـ37 عريسًا

تطلق منصة تدريبية للفتيات المقبلات على الزواج.. قريبًا

أطلقت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، أول دورة تدريبية مباشرة عن بعد لتأهيل العرسان المقبلين على الزواج، ومدتها يومان بواقع أربع ساعات تدريبية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد آل سلطان العمري، أن هذا الإجراء تم تضامنًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وباء کورونا الجديد (COVID-19)؛ حيث تم تعليق الحضور المباشر لهذه الدورات، ونظرًا لأهمية هذه الدورات التدريبية والتأهيلية ومساهمتها نحو التنمية المجتمعية والاستقرار الأسري، تم إطلاق هذه المنصة التدريبية عن بعد، بمشاركة ما 37 عريسًا نالت استحسانهم وتفاعلهم الإيجابي المباشر مع المدرب.

وبيّن أن هذه الدورات التدريبية والتأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الحياة الزوجية ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر، وإعداد أسر مستقرّة يسودها الودّ والوئام، مشيرًا إلى أن الدراسات كشفت أن 97% يتمتعون باستقرار وانسجام أسري، وأن الجمعية قد أهلت ودربت 20.009 شباب خلال الفترة من عام 1421م حتى 2019م، مشيرًا إلى أنه سيتم -بحول الله تعالى- إطلاق منصة تدريبية عن بعد للفتيات المقبلات على الزواج قريباً.

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جمعية زواج جدة تطلق برنامجًا تدريبيًّا عن بعد لـ37 عريسًا
سبق

أطلقت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، أول دورة تدريبية مباشرة عن بعد لتأهيل العرسان المقبلين على الزواج، ومدتها يومان بواقع أربع ساعات تدريبية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد آل سلطان العمري، أن هذا الإجراء تم تضامنًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وباء کورونا الجديد (COVID-19)؛ حيث تم تعليق الحضور المباشر لهذه الدورات، ونظرًا لأهمية هذه الدورات التدريبية والتأهيلية ومساهمتها نحو التنمية المجتمعية والاستقرار الأسري، تم إطلاق هذه المنصة التدريبية عن بعد، بمشاركة ما 37 عريسًا نالت استحسانهم وتفاعلهم الإيجابي المباشر مع المدرب.

وبيّن أن هذه الدورات التدريبية والتأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الحياة الزوجية ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر، وإعداد أسر مستقرّة يسودها الودّ والوئام، مشيرًا إلى أن الدراسات كشفت أن 97% يتمتعون باستقرار وانسجام أسري، وأن الجمعية قد أهلت ودربت 20.009 شباب خلال الفترة من عام 1421م حتى 2019م، مشيرًا إلى أنه سيتم -بحول الله تعالى- إطلاق منصة تدريبية عن بعد للفتيات المقبلات على الزواج قريباً.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:33 PM

جمعية زواج جدة تطلق برنامجًا تدريبيًّا عن بعد لـ37 عريسًا

تطلق منصة تدريبية للفتيات المقبلات على الزواج.. قريبًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، أول دورة تدريبية مباشرة عن بعد لتأهيل العرسان المقبلين على الزواج، ومدتها يومان بواقع أربع ساعات تدريبية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد آل سلطان العمري، أن هذا الإجراء تم تضامنًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وباء کورونا الجديد (COVID-19)؛ حيث تم تعليق الحضور المباشر لهذه الدورات، ونظرًا لأهمية هذه الدورات التدريبية والتأهيلية ومساهمتها نحو التنمية المجتمعية والاستقرار الأسري، تم إطلاق هذه المنصة التدريبية عن بعد، بمشاركة ما 37 عريسًا نالت استحسانهم وتفاعلهم الإيجابي المباشر مع المدرب.

وبيّن أن هذه الدورات التدريبية والتأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الحياة الزوجية ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر، وإعداد أسر مستقرّة يسودها الودّ والوئام، مشيرًا إلى أن الدراسات كشفت أن 97% يتمتعون باستقرار وانسجام أسري، وأن الجمعية قد أهلت ودربت 20.009 شباب خلال الفترة من عام 1421م حتى 2019م، مشيرًا إلى أنه سيتم -بحول الله تعالى- إطلاق منصة تدريبية عن بعد للفتيات المقبلات على الزواج قريباً.

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