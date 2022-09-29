"تعليم المجمعة" تحتفل باليوم الوطني ٩١.. أناشيد وكلمات وطنية ومعرض ومشاريع تعليمية

فعاليات متنوعة تَضمنت فيلمًا وثائقيًّا بعنون "دام عزك يا دارنا"

برعاية محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، أقامت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، احتفالها السنوي باليوم الوطني في مسرح الإدارة.

وكان في استقبال المحافظ، مدير تعليم محافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، والمساعد للشؤون التعليمية أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب، والمساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وبعد الاستقبال تَوجه الجميع إلى مقر الحفل، وعند الوصول عُزف السلام الملكي، ثم قدّم فقرات الحفل الطالب معاذ بن عبدالعزيز المحارب من متوسطة المجمعة؛ حيث بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، كلمة تَحدث فيها عن الجهود العظيمة التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأشاد "الملحم" بجهود المساعدين واللجان العاملة في تنفيذ هذا الاحتفاء، كما قدّم شكره للرعاة الرسميين (نادي الفيصلي، وبلدية محافظة المجمعة، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة).

تلا ذلك قصيدة شعرية وطنية ألقاها مشرف النشاط الطلابي عبدالعزيز بن عبدالله الفايز، ثم استمع الجميع للوحة إنشادية ترحيبية من تقديم طلاب وطالبات تعليم المجمعة، ثم شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًّا وطنيًّا بعنوان "دام عزك يا دارنا" من إعداد مشرف النشاط الطلابي خالد المزيني، ثم قدّم أوبريت وطني بعنوان "هي لنا دار" من إعداد وتقديم طلاب وطالبات تعليم المجمعة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الرعاة الرسميين من قِبَل محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، ومدير التعليم يوسف الملحم.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم المجمعة عوض بن صالح القحطاني: بعد ختام فقرات الحفل قام محافظ المجمعة بافتتاح المعرض الوطني للأعمال الفنية وأشغال الرسم، والذي تم فيه عرض حي ومباشر لمنتجات المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الذي أقيم في بهو الإدارة، كما دشن المحافظ المشاريع التعليمية المصاحبة لهذا الاحتفاء؛ حيث أقيم عرض تفصيلي بالصور والأرقام للمشاريع.