الجيش اليمني يزهق أرواح 3 حوثيين في تسلل فاشل بتعز

منعهم من التحرك في اتجاه جبل هان الاستراتيجي

قُتِل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع غربي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه جبل هان الاستراتيجي غربي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش أجهضت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح آخرين.