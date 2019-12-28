النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يزهق أرواح 3 حوثيين في تسلل فاشل بتعز

منعهم من التحرك في اتجاه جبل هان الاستراتيجي

قُتِل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع غربي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه جبل هان الاستراتيجي غربي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش أجهضت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح آخرين.

اليمن تعز مليشيا الحوثي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يزهق أرواح 3 حوثيين في تسلل فاشل بتعز
سبق

قُتِل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع غربي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه جبل هان الاستراتيجي غربي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش أجهضت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح آخرين.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
05:20 PM

الجيش اليمني يزهق أرواح 3 حوثيين في تسلل فاشل بتعز

منعهم من التحرك في اتجاه جبل هان الاستراتيجي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
541

قُتِل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع غربي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه جبل هان الاستراتيجي غربي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش أجهضت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع ثلاثة من عناصرها، وجرح آخرين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,937
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,536
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,912
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,426

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة