خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة "الشريدي" في وفاة والدتهم

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة، لإبراهيم بن محمد الشريدي، في وفاة والدته، سارة بنت عبدالرحمن الزهير، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وعبر أبناء الفقيدة باسمهم ونيابة عن أسرتي "الشريدي" و"الزهير" كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على مواساتهما التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظهما ويجزل لهما الأجر والمثوبة.