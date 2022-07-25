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"تركي بن طلال" يكافئ مقيماً بـ 3 أضعاف مبلغ أعاده لسجون عسير‎

نظير أمانته .. وصل إليه من "تراحم" كدين له على أحد السجناء

كرّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المقيم "وليد منير فريد"؛ من الجالية المصرية الشقيقة، نظير إعادته مبلغ مالي قدره ٧٠٠٠ ريال إلى إدارة سجون منطقة عسير.

وتعود التفاصيل إلى مطالبة المقيم المصري لأحد السجناء بمبلغ مالي تولت تسديده اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وبعد تسلُّمه المبلغ عاد لإدارة السجن؛ موضحاً أنه سبق أن تسلّم مبلغ ٧٠٠٠ ريال من إجمالي مديونيته على السجين في وقتٍ سابق.

وقدّم أمير عسير، شكره وتقديره للمقيم على أمانته وإعادة المبلغ إلى صاحبه؛ فيما وجّه بمنح المقيم مكافأة مالية قدرها ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعاده، وسلّم مبلغ المكافأة نيابة عن أمير المنطقة مساعد مدير عام السجون بالمنطقة العميد سعد سعيد آل مريط.

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"تركي بن طلال" يكافئ مقيماً بـ 3 أضعاف مبلغ أعاده لسجون عسير‎
سبق

كرّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المقيم "وليد منير فريد"؛ من الجالية المصرية الشقيقة، نظير إعادته مبلغ مالي قدره ٧٠٠٠ ريال إلى إدارة سجون منطقة عسير.

وتعود التفاصيل إلى مطالبة المقيم المصري لأحد السجناء بمبلغ مالي تولت تسديده اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وبعد تسلُّمه المبلغ عاد لإدارة السجن؛ موضحاً أنه سبق أن تسلّم مبلغ ٧٠٠٠ ريال من إجمالي مديونيته على السجين في وقتٍ سابق.

وقدّم أمير عسير، شكره وتقديره للمقيم على أمانته وإعادة المبلغ إلى صاحبه؛ فيما وجّه بمنح المقيم مكافأة مالية قدرها ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعاده، وسلّم مبلغ المكافأة نيابة عن أمير المنطقة مساعد مدير عام السجون بالمنطقة العميد سعد سعيد آل مريط.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
11:38 AM

"تركي بن طلال" يكافئ مقيماً بـ 3 أضعاف مبلغ أعاده لسجون عسير‎

نظير أمانته .. وصل إليه من "تراحم" كدين له على أحد السجناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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42,691

كرّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المقيم "وليد منير فريد"؛ من الجالية المصرية الشقيقة، نظير إعادته مبلغ مالي قدره ٧٠٠٠ ريال إلى إدارة سجون منطقة عسير.

وتعود التفاصيل إلى مطالبة المقيم المصري لأحد السجناء بمبلغ مالي تولت تسديده اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وبعد تسلُّمه المبلغ عاد لإدارة السجن؛ موضحاً أنه سبق أن تسلّم مبلغ ٧٠٠٠ ريال من إجمالي مديونيته على السجين في وقتٍ سابق.

وقدّم أمير عسير، شكره وتقديره للمقيم على أمانته وإعادة المبلغ إلى صاحبه؛ فيما وجّه بمنح المقيم مكافأة مالية قدرها ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعاده، وسلّم مبلغ المكافأة نيابة عن أمير المنطقة مساعد مدير عام السجون بالمنطقة العميد سعد سعيد آل مريط.

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