"العمل": إنشاء 350 وحدة تطوعية في الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي

إثراء يطلق منصة إلكترونية للتطوع تنظيماً للعملية التطوعية

أكدت مدير عام الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك نية الوزارة إنشاء 350 وحدة تطوعية في القطاع الحكومي وغير الربحي.

واستعرضت "آل مبارك" مؤشرات العمل التطوعي، حيث بلغ عدد المتطوعين في العام الحالي 120 ألف متطوع، وسيصبح 300 ألف متطوع في العام المقبل، ووفقاً لرؤية المملكة من المتوقع أن يصل عددهم في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية إلى مليون متطوع، معتبرة أن الأمر ليس أرقاماً، وإنما قياس أثر ملموس كنتيجة للعمل التطوعي، مع أهمية تطبيق المعايير المعتمدة.

وبلغت نسبة رضا المتطوعين، وفقاً للمؤشرات التي تم عرضها، للعام الحالي 87%، إلا أن الوزارة أقرت ضرورة رفع النسبة إلى 90% مع بداية العمل في 2020م، فيما وصل عدد الفرص التطوعية إلى 48.125 فرصة، وستصل إلى 112.000 فرصة في العام المقبل، مع إمكانية رفع عدد الساعات التطوعية من 50 مليون ساعة تطوعية، إلى 500 مليون ساعة.

وأوضحت "آل مبارك" أن عدم تجديد وصيانة المشروع بدقة، وعدم الاختبار الصحيح للكفاءات والتخصصات المطلوبة، إضافة إلى ضعف الإدارة الفاعلة والإشراف على المشاريع، تعد أبرز التحديات التي تواجه العمل التطوعي، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت ضوابط لمعرفة حقوق وواجبات المتطوعين وتم توزيعها على الجهات المعنية؛ لكيلا يتم استغلال أهداف التطوع، وفيما يتعلق في الميثاق سيتم الإعلان عنه عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

إلى هذا أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) منصة إثراء الإلكترونية للتطوع، والتي تهدف إلى تنظيم العملية التطوعية وإدارتها بشكل مؤسسي، وإبراز طاقات الإبداع لدى المهتمين في هذا القطاع، وذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى "إثراء وعطاء" الذي نظمه المركز مؤخراً، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، على مسرح إثراء.

وأوضح المدير العام للشؤون العامة في أرامكو السعودية المهندس فهد الضبيب، أن توفير المزيد من فرص العمل التطوعي، وسيلة فاعلة لبناء المهارات الشخصية للمتطوعين وإثراء خبراتهم العملية وإطلاق طاقات الإبداع لديهم، بما ينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع وقوته.

وأشار "الضبيب" إلى أن وحدة العمل التطوعي في الشركة تعد أول جهة تطبق رسمياً المعايير المعتمدة للعمل التطوعي في القطاع الخاص بالمملكة، حيث حقق مركز إثراء في العام الماضي نحو 250.000 ساعة عمل تطوعي، و50.000 ساعة من الجهود الإثرائية قدمها 3000 متطوع ومتطوعة. وقال: "نسعى للتوسع عبر الشراكات المجتمعية لتمكين أكثر من 100.000 متطوع ومتطوعة من المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع بحلول عام 2030 بإذن الله".