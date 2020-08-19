"نعود بحذر لتعليم مستمر".. برنامج أطلقته شؤون الصحة المدرسية بمكة

بهدف رفع كفاءة المرشدات الصحيات في اتباع البروتوكولات الاحترازية للوقاية

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، برنامجًا بعنوان "نعود بحذر لتعليم مستمر" اليوم الأربعاء.

ونفّذته مشرفة شؤون الصحة المدرسية نجلاء العصيمي عبر قاعات الـZOOM؛ وذلك بمساندة إدارة التدريب والابتعاث تحت إشراف مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي.

واستهدف البرنامج 101 مرشدة صحية وجميع شاغلات الوظائف التعليمية؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المرشدات الصحيات وجميع شاغلات الوظائف التعليمية في اتباع البروتوكولات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، وتطبيق البروتوكولات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، وتطبيق بروتوكولات العودة بحذر للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، وتوضيح دور المرشدة الصحية في تنفيذ تطبيق البروتوكولات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.