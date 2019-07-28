بمشاركة 26 لاعبًا.. أخضر الناشئين يدشّن تدريباته في الطائف

دشن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا، اليوم الأحد؛ تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يمتدُّ حتى التاسع من شهر أغسطس المقبل، ضمن إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.

وافتتح الأخضر، اليوم، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين: صباحية، ومسائية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين تمارينَ لياقية وتكتيكية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي، (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحـو التالي: بدر العمير، وعبدالعزيز العليوة، وفواز المطيري، وناصر البيشان، ووليد عياش، وماجد الخليفة، ومحمد سليمان، ومهند براح، ونواف شيعان، وأحمد الجليدان، وفواز الحمد، وفيصل العبدالواحد، ومهند اليحيى، صالح برناوي، وعبدالله الزيد، وعبدالله الصويلح، وبدر المولد، وسويلم المنهالي، وحسن سفياني، وخالد مجرشي، وبلال الدواء، وعلي عبدالرؤوف، وصهيب الزيد، وخالد الرشيدي، ورافي حسين، وعبدالمجيد العنزي.



يذكر أن المنتخب الوطني تحت 16 عامًا جاء في المجموعة الرابعة وإلى جواره منتخبات: عمان، وسوريا، وباكستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الدمام منتصف سبتمبر.

