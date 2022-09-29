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إيران ترفض طلباً أمريكياً للسماح للمفتشين الدوليين بدخول موقع نووي

اعتبرت أن واشنطن غير مؤهلة للتقدم به

رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، طلباً أمريكياً للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مجمع تساي كرج النووي، معتبرة أن "واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم الذي تعرضت له هذه المنشأة"، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، خلال زيارة لموسكو، أن "الدول التي لم تندد بالأعمال ضد الموقع النووي الإيراني لا يحق لها التعليق على عمليات التفتيش هناك".

وتصنع الورشة الواقعة في مجمع تساي كرج مكونات لأجهزة الطرد المركزي ومعدات تخصيب اليورانيوم، وتعرضت لعملية تخريب في يونيو (حزيران) الماضي، جرى خلالها تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.

وأزالت إيران تلك الكاميرات، ولم يتسن الحصول على اللقطات المسجلة على الكاميرا التي تعرضت للتدمير.

وطالبت أمريكا أمس إيران بالتوقف عن منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من دخول مجمع تساي كرج.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران ترفض طلباً أمريكياً للسماح للمفتشين الدوليين بدخول موقع نووي
سبق

رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، طلباً أمريكياً للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مجمع تساي كرج النووي، معتبرة أن "واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم الذي تعرضت له هذه المنشأة"، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، خلال زيارة لموسكو، أن "الدول التي لم تندد بالأعمال ضد الموقع النووي الإيراني لا يحق لها التعليق على عمليات التفتيش هناك".

وتصنع الورشة الواقعة في مجمع تساي كرج مكونات لأجهزة الطرد المركزي ومعدات تخصيب اليورانيوم، وتعرضت لعملية تخريب في يونيو (حزيران) الماضي، جرى خلالها تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.

وأزالت إيران تلك الكاميرات، ولم يتسن الحصول على اللقطات المسجلة على الكاميرا التي تعرضت للتدمير.

وطالبت أمريكا أمس إيران بالتوقف عن منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من دخول مجمع تساي كرج.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
05:02 PM

إيران ترفض طلباً أمريكياً للسماح للمفتشين الدوليين بدخول موقع نووي

اعتبرت أن واشنطن غير مؤهلة للتقدم به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، طلباً أمريكياً للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مجمع تساي كرج النووي، معتبرة أن "واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم الذي تعرضت له هذه المنشأة"، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، خلال زيارة لموسكو، أن "الدول التي لم تندد بالأعمال ضد الموقع النووي الإيراني لا يحق لها التعليق على عمليات التفتيش هناك".

وتصنع الورشة الواقعة في مجمع تساي كرج مكونات لأجهزة الطرد المركزي ومعدات تخصيب اليورانيوم، وتعرضت لعملية تخريب في يونيو (حزيران) الماضي، جرى خلالها تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.

وأزالت إيران تلك الكاميرات، ولم يتسن الحصول على اللقطات المسجلة على الكاميرا التي تعرضت للتدمير.

وطالبت أمريكا أمس إيران بالتوقف عن منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من دخول مجمع تساي كرج.

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