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شاهد .. المتحف الوطني بالرياض يستقبل طلاب "الدار البيضاء"

كان في استقبالهم عدد من مسؤولي المركز

زارت مجموعة من طلاب متوسطة الدار البيضاء بالرياض؛ المتحف الوطني الواقع في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

واستقبل عدد من مسؤولي المركز الطلاب ومعلمهم عبدالرحمن المرداسي.

وعبر جولة في المتحف، اطلعوا خلالها على الأقسام، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أبرز محتوياته، ثم التقطوا الصور التذكارية.

وأعرب قائد المدرسة محمد عامر الشهري؛ عن سعادته بسعادة أبنائه الطلاب بهذه الزيارة.

وأشار إلى أنه حرص على زيارة المتحف؛ لما يمثله من مكانة في تاريخنا العريق للمملكة العربية السعودية، في حقب مختلفة، ولكي تكمل المدرسة دورها التثقيفي لطلابها بزيارة المواقع التي تمثل بعدًا تاريخيًّا وثقافيًّا وتعليميًّا يعود للطلاب بالنفع.

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شاهد .. المتحف الوطني بالرياض يستقبل طلاب "الدار البيضاء"
سبق

زارت مجموعة من طلاب متوسطة الدار البيضاء بالرياض؛ المتحف الوطني الواقع في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

واستقبل عدد من مسؤولي المركز الطلاب ومعلمهم عبدالرحمن المرداسي.

وعبر جولة في المتحف، اطلعوا خلالها على الأقسام، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أبرز محتوياته، ثم التقطوا الصور التذكارية.

وأعرب قائد المدرسة محمد عامر الشهري؛ عن سعادته بسعادة أبنائه الطلاب بهذه الزيارة.

وأشار إلى أنه حرص على زيارة المتحف؛ لما يمثله من مكانة في تاريخنا العريق للمملكة العربية السعودية، في حقب مختلفة، ولكي تكمل المدرسة دورها التثقيفي لطلابها بزيارة المواقع التي تمثل بعدًا تاريخيًّا وثقافيًّا وتعليميًّا يعود للطلاب بالنفع.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
06:37 PM

شاهد .. المتحف الوطني بالرياض يستقبل طلاب "الدار البيضاء"

كان في استقبالهم عدد من مسؤولي المركز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زارت مجموعة من طلاب متوسطة الدار البيضاء بالرياض؛ المتحف الوطني الواقع في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

واستقبل عدد من مسؤولي المركز الطلاب ومعلمهم عبدالرحمن المرداسي.

وعبر جولة في المتحف، اطلعوا خلالها على الأقسام، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أبرز محتوياته، ثم التقطوا الصور التذكارية.

وأعرب قائد المدرسة محمد عامر الشهري؛ عن سعادته بسعادة أبنائه الطلاب بهذه الزيارة.

وأشار إلى أنه حرص على زيارة المتحف؛ لما يمثله من مكانة في تاريخنا العريق للمملكة العربية السعودية، في حقب مختلفة، ولكي تكمل المدرسة دورها التثقيفي لطلابها بزيارة المواقع التي تمثل بعدًا تاريخيًّا وثقافيًّا وتعليميًّا يعود للطلاب بالنفع.

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