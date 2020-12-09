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"صحة المدينة" تنفّذ 3 آلاف زيارة منزلية للمرضى

خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2020

نفّذت "صحة المدينة المنورة"، 3529 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2020، استفاد منها 3081 مريضاً مسجلاً في البرنامج.

وقالت "صحة المدينة المنوّرة": تم تنفيذ 3081 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها، ويبلغ عدد المستشفيات المطبّقة للبرنامج 14 مستشفى، فيما يبلغ عدد العاملين في البرنامج 253 موظفاً.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، من خلال فرق طبية مؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتشمل الخدمات، الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، إلى جانب تقديم التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة المدينة" تنفّذ 3 آلاف زيارة منزلية للمرضى
سبق

نفّذت "صحة المدينة المنورة"، 3529 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2020، استفاد منها 3081 مريضاً مسجلاً في البرنامج.

وقالت "صحة المدينة المنوّرة": تم تنفيذ 3081 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها، ويبلغ عدد المستشفيات المطبّقة للبرنامج 14 مستشفى، فيما يبلغ عدد العاملين في البرنامج 253 موظفاً.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، من خلال فرق طبية مؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتشمل الخدمات، الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، إلى جانب تقديم التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:43 PM

"صحة المدينة" تنفّذ 3 آلاف زيارة منزلية للمرضى

خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت "صحة المدينة المنورة"، 3529 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2020، استفاد منها 3081 مريضاً مسجلاً في البرنامج.

وقالت "صحة المدينة المنوّرة": تم تنفيذ 3081 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها، ويبلغ عدد المستشفيات المطبّقة للبرنامج 14 مستشفى، فيما يبلغ عدد العاملين في البرنامج 253 موظفاً.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، من خلال فرق طبية مؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتشمل الخدمات، الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، إلى جانب تقديم التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

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