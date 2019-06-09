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في الكويت.. لماذا تحدد دفن الجنائز 9 صباحاً وبعد صلاتَي العصر والعشاء؟

توفير إضاءة كافية ليلاً

أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز ببلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي أن دفن الجنائز سيكون عند 9 صباحاً، وبعد صلاتي العصر والعشاء، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأشار "العوضي" في تصريح إلى أنه "نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وحرصاً منا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز خلال فترة الصيف في التاسعة صباحاً وبعد صلاتي العصر والعشاء".

ولفت إلى أن الإدارة وفّرت جميع ما يلزم من إضاءة كافية ليلاً، وخاصة عند صالات التعزية ومواقف السيارات المحيطة بها.

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في الكويت.. لماذا تحدد دفن الجنائز 9 صباحاً وبعد صلاتَي العصر والعشاء؟
سبق

أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز ببلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي أن دفن الجنائز سيكون عند 9 صباحاً، وبعد صلاتي العصر والعشاء، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأشار "العوضي" في تصريح إلى أنه "نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وحرصاً منا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز خلال فترة الصيف في التاسعة صباحاً وبعد صلاتي العصر والعشاء".

ولفت إلى أن الإدارة وفّرت جميع ما يلزم من إضاءة كافية ليلاً، وخاصة عند صالات التعزية ومواقف السيارات المحيطة بها.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
05:17 PM

في الكويت.. لماذا تحدد دفن الجنائز 9 صباحاً وبعد صلاتَي العصر والعشاء؟

توفير إضاءة كافية ليلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز ببلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي أن دفن الجنائز سيكون عند 9 صباحاً، وبعد صلاتي العصر والعشاء، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأشار "العوضي" في تصريح إلى أنه "نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وحرصاً منا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز خلال فترة الصيف في التاسعة صباحاً وبعد صلاتي العصر والعشاء".

ولفت إلى أن الإدارة وفّرت جميع ما يلزم من إضاءة كافية ليلاً، وخاصة عند صالات التعزية ومواقف السيارات المحيطة بها.

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