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عدم وجود حالات وفاة.. الصين تعلن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منها 8 حالات لأشخاص جاءوا من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم، 12 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد مع عدم وجود حالات وفاة.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج.

وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

ويوجد الآن في الصين بالمجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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عدم وجود حالات وفاة.. الصين تعلن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم، 12 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد مع عدم وجود حالات وفاة.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج.

وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

ويوجد الآن في الصين بالمجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:28 AM

عدم وجود حالات وفاة.. الصين تعلن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منها 8 حالات لأشخاص جاءوا من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم، 12 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد مع عدم وجود حالات وفاة.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج.

وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

ويوجد الآن في الصين بالمجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة.

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