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حُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها

تجاوبت مع "سبق" والمناشدة وقالت: فورًا لضمان سلامة مرتادي الطريق

تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، ووجّهت فرقة لمعالجة حفرة في أحد الشوارع، بعد أن تَعَثّرت سيدة بداخلها وسقطت أرضًا.
وفي التفاصيل، فأثناء خروج إحدى السيدات من أحد الأندية الرياضية في مخطط الخضراء، تعثرت في حفرة تقع في منتصف الطريق، وسقطت أرضًا بعد الْتواء قدَمها لتجد صعوبة في تنقلها.
بدورها تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع المناشدة، ووجّهت فورًا بإصلاح الحفرة؛ لضمان سلامة مرتادي الطريق.

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حُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها
سبق

تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، ووجّهت فرقة لمعالجة حفرة في أحد الشوارع، بعد أن تَعَثّرت سيدة بداخلها وسقطت أرضًا.
وفي التفاصيل، فأثناء خروج إحدى السيدات من أحد الأندية الرياضية في مخطط الخضراء، تعثرت في حفرة تقع في منتصف الطريق، وسقطت أرضًا بعد الْتواء قدَمها لتجد صعوبة في تنقلها.
بدورها تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع المناشدة، ووجّهت فورًا بإصلاح الحفرة؛ لضمان سلامة مرتادي الطريق.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:34 PM

حُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها

تجاوبت مع "سبق" والمناشدة وقالت: فورًا لضمان سلامة مرتادي الطريق

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
12
2,742

تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، ووجّهت فرقة لمعالجة حفرة في أحد الشوارع، بعد أن تَعَثّرت سيدة بداخلها وسقطت أرضًا.
وفي التفاصيل، فأثناء خروج إحدى السيدات من أحد الأندية الرياضية في مخطط الخضراء، تعثرت في حفرة تقع في منتصف الطريق، وسقطت أرضًا بعد الْتواء قدَمها لتجد صعوبة في تنقلها.
بدورها تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع المناشدة، ووجّهت فورًا بإصلاح الحفرة؛ لضمان سلامة مرتادي الطريق.

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