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شاهد .. دهم "مبسط سيريه" ومصادرة 100 كيلو من اللحوم والخضراوات بمكة

نفّذته "البلدية" فجراً بالتعاون مع الجهات الأمنية للقضاء على الظواهر العشوائية

دهمت بلدية المسفلة بمكة المكرّمة، مساء أمس، وبمشاركة الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، بسطات خصّصها أصحابها لتقديم وجبات "السيريه" بحي الخالدية 1 بالعاصمة المقدّسة.

وخلال الدهم الذي تمّ عند الساعة الواحدة صباحاً، تمّت إزالة المبسط كاملاً وإتلاف اللحوم والدواجن والكبدة والشوربة والخضراوات الخاصّة بها.

وتقدر التلفيات بنحو 100 كيلو من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرقابية للبلديات، التي تهدف إلى إزالة الظواهر العشوائية، التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

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شاهد .. دهم "مبسط سيريه" ومصادرة 100 كيلو من اللحوم والخضراوات بمكة
سبق

دهمت بلدية المسفلة بمكة المكرّمة، مساء أمس، وبمشاركة الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، بسطات خصّصها أصحابها لتقديم وجبات "السيريه" بحي الخالدية 1 بالعاصمة المقدّسة.

وخلال الدهم الذي تمّ عند الساعة الواحدة صباحاً، تمّت إزالة المبسط كاملاً وإتلاف اللحوم والدواجن والكبدة والشوربة والخضراوات الخاصّة بها.

وتقدر التلفيات بنحو 100 كيلو من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرقابية للبلديات، التي تهدف إلى إزالة الظواهر العشوائية، التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:13 PM

شاهد .. دهم "مبسط سيريه" ومصادرة 100 كيلو من اللحوم والخضراوات بمكة

نفّذته "البلدية" فجراً بالتعاون مع الجهات الأمنية للقضاء على الظواهر العشوائية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
7,054

دهمت بلدية المسفلة بمكة المكرّمة، مساء أمس، وبمشاركة الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، بسطات خصّصها أصحابها لتقديم وجبات "السيريه" بحي الخالدية 1 بالعاصمة المقدّسة.

وخلال الدهم الذي تمّ عند الساعة الواحدة صباحاً، تمّت إزالة المبسط كاملاً وإتلاف اللحوم والدواجن والكبدة والشوربة والخضراوات الخاصّة بها.

وتقدر التلفيات بنحو 100 كيلو من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرقابية للبلديات، التي تهدف إلى إزالة الظواهر العشوائية، التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

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