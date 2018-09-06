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"مكافحة المخدرات": القبض على شخص نشر وروّج سمومه عبر برامج التواصل

في الطائف.. وأعلنت ذلك المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على شخص قام بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": فرق مكافحة المخدرات بالطائف تتمكّن من القبض على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة المخدرات": القبض على شخص نشر وروّج سمومه عبر برامج التواصل
سبق

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على شخص قام بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": فرق مكافحة المخدرات بالطائف تتمكّن من القبض على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:53 PM

"مكافحة المخدرات": القبض على شخص نشر وروّج سمومه عبر برامج التواصل

في الطائف.. وأعلنت ذلك المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"

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هادي العصيمي - الطائف
5
10,545

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بالطائف من القبض على شخص قام بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": فرق مكافحة المخدرات بالطائف تتمكّن من القبض على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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