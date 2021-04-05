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تمديد العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الظهران

اعتبارًا من اليوم الاثنين.. ليصبح 24 ساعة

أعلنت صحة المنطقة الشرقية، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا، بمعارض الظهران الدولية؛ ليصبح العمل 24 ساعة؛ اعتبارًا من اليوم الاثنين؛ وذلك لتقديم خدمة أفضل بناء على الإقبال العالي.

وأكدت "صحة الشرقية": لأخذ اللقاح؛ لا بد من حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مع ضرورة الحضور في وقت الموعد.

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تمديد العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الظهران
سبق

أعلنت صحة المنطقة الشرقية، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا، بمعارض الظهران الدولية؛ ليصبح العمل 24 ساعة؛ اعتبارًا من اليوم الاثنين؛ وذلك لتقديم خدمة أفضل بناء على الإقبال العالي.

وأكدت "صحة الشرقية": لأخذ اللقاح؛ لا بد من حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مع ضرورة الحضور في وقت الموعد.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:46 PM

تمديد العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الظهران

اعتبارًا من اليوم الاثنين.. ليصبح 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الظهران
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أعلنت صحة المنطقة الشرقية، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا، بمعارض الظهران الدولية؛ ليصبح العمل 24 ساعة؛ اعتبارًا من اليوم الاثنين؛ وذلك لتقديم خدمة أفضل بناء على الإقبال العالي.

وأكدت "صحة الشرقية": لأخذ اللقاح؛ لا بد من حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مع ضرورة الحضور في وقت الموعد.

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