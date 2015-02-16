قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، يوم السبت المقبل. ويأتي إطلاق مسمى الجولة تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، والذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان، وحفظ الله قيادتنا الحكيمة وجعلها ذخرًا لنا.

إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة 12 من ممتاز اليد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-16 قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، يوم السبت المقبل.



ويأتي إطلاق مسمى الجولة تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، والذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان، وحفظ الله قيادتنا الحكيمة وجعلها ذخرًا لنا.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 04:36 PM

اخر تعديل 16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 07:22 PM

إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة 12 من ممتاز اليد





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قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، يوم السبت المقبل.



ويأتي إطلاق مسمى الجولة تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، والذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان، وحفظ الله قيادتنا الحكيمة وجعلها ذخرًا لنا.