النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة 12 من ممتاز اليد

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، يوم السبت المقبل.

ويأتي إطلاق مسمى الجولة تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، والذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان، وحفظ الله قيادتنا الحكيمة وجعلها ذخرًا لنا.

يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة 12 من ممتاز اليد
سبق

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، يوم السبت المقبل.

ويأتي إطلاق مسمى الجولة تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، والذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان، وحفظ الله قيادتنا الحكيمة وجعلها ذخرًا لنا.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:36 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:22 PM

إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة 12 من ممتاز اليد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
220

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، يوم السبت المقبل.

ويأتي إطلاق مسمى الجولة تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، والذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان، وحفظ الله قيادتنا الحكيمة وجعلها ذخرًا لنا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة